Une résolution commune sur les moniteurs de PC, mais moins courante sur les téléviseurs grand public.

La nouvelle génération de consoles promet d’être l’ère du 4KBien que cela ne signifie pas qu’il existe encore de nombreux joueurs avec des téléviseurs et des moniteurs Full HD 1080p. Et, aussi, il y a ceux qui jouent Résolutions 1440p, un format qui est précisément le but des consoles comme la Xbox Series S. Cependant, il semble que PlayStation 5 ne donnera pas de support natif à cette résolution.

Selon IGN Italia, un représentant officiel de Sony a confirmé que PS5 ne prend pas en charge le 1440p natif. C’est une résolution rare dans la plupart des téléviseurs du marché, qui sont généralement focalisés sur 4K ou 1080p, et que est plus courant dans les moniteurs de jeu PC et des produits similaires, ce qui peut expliquer la raison de la décision de PlayStation.

Cela ne veut pas dire que la console est incompatible avec les appareils qui utilisent cette résolution, bien sûr. Les utilisateurs ils pourront utiliser leurs moniteurs 1440p pour jouer à PS5 sans aucun problème, comme prévu. Bien qu’il soit présumé que ce que ces joueurs verront sera un signal 1080p remis à l’échelle, et non une image à la résolution native de votre moniteur.

Dans tous les cas, nous vous rappelons que PlayStation 5 sera disponible dans la plupart des régions et19 novembre, et qui sera accompagné de ce catalogue de titres de lancement. Dans 3DJuegos, nous avons déjà cette console, et nous vous disons les détails et les sensations qu’elle nous a transmis en ce moment dans ces premières impressions de PS5.

En savoir plus sur: PlayStation 5, PS5, Sony et PlayStation.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');