Par Rodolfo León

31/08/2020 19h55

Les développeurs qui cherchent à implémenter facilement un retour haptique dans leurs jeux Playstation 5 Ils pourront utiliser un nouveau type de technologie qui appliquera des effets sonores dans les jeux pour générer des vibrations dans le DualSense. Sony a expliqué qu’avec cela, ils cherchent à « réduire la charge » pour certaines équipes en fournissant des solutions simples dans l’utilisation de leur matériel.

«Nous avons créé une conception de vibration haptique utilisant des ondes sonores que tout le monde peut facilement appliquer. De cette manière, nous avons non seulement développé un outil permettant aux créateurs de jeux vidéo de générer plus facilement une vibration naturelle et confortable, mais nous avons également créé une méthode qui générera des vibrations automatiques basées sur les effets sonores du jeu. «

En théorie, cela signifie que les sons forts, comme les explosions, vibreraient beaucoup plus le contrôleur, tandis que les sons plus doux, comme les éclaboussures d’eau, vibreraient beaucoup moins. De toute évidence, les développeurs ayant de l’expérience dans ce domaine pourront utiliser cette technologie beaucoup plus facilement, mais cela semble être une méthode simple pour les petites équipes de commencer.

La source: Sony

