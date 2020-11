La Playstation 5 il a finalement atterri aux États-Unis et au Mexique, entre autres territoires faisant partie de la première vague. Maintenant que les consoles atteignent leurs acheteurs et en prévision des débuts en Europe la semaine prochaine, Sony a mis à jour son site Web d’assistance pour clarifier certains problèmes importants de la PS5. Les informations reflètent désormais la liste complète des technologies audio prises en charge avec le système.

La plus grande surprise de toutes, bien que jusqu’à un certain point, est la apparition de Dolby Atmos. Cependant, il est à noter qu’une telle norme ne fonctionnera pas sur les jeux PlayStation 5; uniquement dans le contenu vidéo (films ou séries) via le lecteur de disque Blu-ray et Ultra HD Blu-ray. Evidemment, Sony précise que cette proposition ne peut être utilisée que dans les téléviseurs, enceintes ou casques compatibles avec Dolby Atmos. Voici une liste de compatibilité complète:

Dolby Digital (5.1 maximum) Dolby Digital Plus (7.1 maximum) Dolby TrueHD (7.1 maximum) DTS (5.1 maximum) DTS-HD Audio haute résolution (7.1 maximum) DTS-HD Master Audio (7.1 maximum) AAC (5.1 maximum) PCM linéaire (maximum 7,1) Dolby ATMOS et DTS: X disponibles pour les disques vidéo Blu-ray et Ultra HD Blu-ray (lorsque la PS5 est connectée à un appareil compatible)

Les jeux restent avec l’audio 3D

Quelle est la raison pour laquelle la PS5 n’offre pas Dolby Atmos dans les jeux? Simple: la console intègre sa propre solution audio, qui a été promue par Sony depuis l’annonce de la console en 2019. Audio 3DPropulsé par le moteur propriétaire de Sony, le Tempest 3D AudioTech, il permet aux joueurs d’entendre plus clairement les effets sonores en fonction de leur direction source.

Actuellement, en fait, il est déjà implémenté dans des jeux comme Spider-Man: Miles Morales et, surtout, avec Demon’s Souls, qui s’est avéré être le meilleur exemple des capacités audio 3D. La situation avec la Xbox Series X et la Xbox Series S est très différente, puisque Microsoft a préféré miser sur Dolby Atmos au lieu de créer sa propre proposition. À la fin, chaque entreprise tire parti des ressources et des technologies dont elle dispose pour offrir une suite d’expériences de nouvelle génération.