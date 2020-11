La mise à jour 20.02-2.26.00 de PS5 débarque sur la console, avec un poids d’environ 868 Mo.

Avec la PlayStation 5 désormais disponible dans le monde entier, Sony publie le troisième mise à jour du système d’exploitation de la console, qui est également sa deuxième mise à jour en une semaine, dans un souci de peaufiner et d’améliorer ses performances. Comme nous l’avons vérifié dans 3DJuegos au moment de la rédaction de la nouvelle, le Mise à jour PS5 20.02-2.26.00 est maintenant disponible pour téléchargement, pesant juste 868 Mo en tout.

Une mise à jour avec des améliorations générales des performancesBien que la page d’assistance officielle PlayStation 5 n’indique pas encore les détails de cette mise à jour, le notes de patch proposés par la console elle-même lors de son installation, ils mentionnent ce message que nous connaissons tous très bien: «Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système“C’est-à-dire une nouvelle version avec des améliorations générales des performances, pour opération polonaise de votre système d’exploitation.

Si vous n’avez pas activé les mises à jour automatiques du système, le étapes pour installer la mise à jour sur PS5 ils sont simples. Tout d’abord, et toujours avec la console connectée à internet, il faut aller sur le réglage depuis la console, disponible depuis le menu principal de la PS5, dans l’icône dans le coin supérieur droit. Une fois là-bas, nous frappons “Système“, et dans l’onglet” Logiciel système “, cliquez sur”Mise à jour et ajustements du logiciel système“.

Dans ce menu apparaîtra l’option Télécharger la mise à jour. Pour le moment, on ne sait pas si la mise à jour apporte des nouvelles concrètes, telles que la prise en charge de la technologie VRR à laquelle certains utilisateurs s’attendent, compte tenu des notes de patch concises. Dans tous les cas, si vous voulez connaître tous les fonctions de la console, et tirez le meilleur parti de votre machine, n’hésitez pas à revoir notre analyse de la PlayStation 5, ainsi que ces impressions du contrôleur DualSense où nous vous montrons ses fonctions les plus remarquables.

En savoir plus: PlayStation 5, PS5, mise à jour, micrologiciel PS5, Sony et PlayStation.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');