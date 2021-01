Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une nouvelle génération de consoles a déjà commencé et beaucoup se demandent comment ils ont fait des ventes. En décembre au moins, la PlayStation 5 a été un succès en Amérique. Cela dit, aucune des consoles de nouvelle génération n’a réussi à battre la Nintendo Switch.

Comme chaque mois, Mat Piscatella, analyste du NPD Group, a partagé son rapport de vente pour décembre 2020. Il y a révélé que Nintendo Switch était la console la plus vendue en termes d’unités et de revenus en décembre et tout au long de 2020.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Mais qu’en est-il des nouvelles consoles? Selon le rapport, la PlayStation 5 a été la deuxième console qui a généré le plus de revenus grâce aux ventes en décembre et tout au long de l’année. Il est à noter que la deuxième console qui a vendu le plus d’unités en 2020 aux États-Unis était la PlayStation 4.

Le NPD Group n’a pas précisé les performances commerciales de la Xbox Series X et de la Xbox Series S aux États-Unis. Cependant, Xbox rapporte que ces consoles ont eu la meilleure première de l’histoire de la marque.

US NPD HW – La PlayStation 5 a terminé 2020 en tant que console la plus vendue en termes de ventes en dollars, tandis que la PlayStation 4 s’est classée 2ème en unités vendues. La PlayStation 5 a établi un nouveau record de ventes en dollars pour le matériel PlayStation jusqu’au premier décembre de chaque plate-forme. – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 15 janvier 2021

Il est important de se rappeler que les deux consoles de nouvelle génération ont été vendues comme des petits pains au point d’être épuisées presque tout le temps. Compte tenu de ce qui précède, les données du NPD Group sont peu utiles, car la console de nouvelle génération la plus vendue s’est avérée être celle qui a rendu le plus d’unités disponibles.

C’est pourquoi il sera intéressant de voir ce qui se passera dans les prochains mois une fois que Microsoft et Sony pourront répondre à toute la demande. Est-ce que l’un d’entre eux dépassera Switch à un moment donné? Seul le temps dira.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce rapport? Avez-vous imaginé que Switch a réussi à surpasser la concurrence? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à NPD Group.