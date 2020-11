Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 14:32

Il semble que la liste des jeux disponibles en PS5 à partir de 2021, il a augmenté. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de titres confirmés pour l’année suivante. Cependant, selon une publicité officielle de Sony, Gran Turismo 7 pourrait arriver sur la prochaine console de Sony dans quelques mois.

Depuis sa révélation, il y a eu beaucoup de spéculations sur la date de sortie de Gran Turismo 7. Certaines personnes ont souligné que cet épisode allait être disponible parallèlement au lancement de la PS5, tandis que d’autres ont mentionné qu’une sortie au cours des premières semaines de vie de la console c’était une possibilité. Maintenant, Une publicité officielle a révélé que le titre arriverait entre nos mains au cours du premier semestre 2021.

L’avancée en question est née des recommandations de YouTube Canada, faisant la promotion du lancement de la console le 12 novembre dans la région. Ici, certaines personnes ont remarqué un message où il est mentionné que Gran Turismo 7 a un “lancement prévu pour le premier semestre 2021”

Pour le moment, ni Sony ni PlayStation n’ont mentionné quoi que ce soit à ce sujet, et nous doutons qu’ils le fassent cette année. Si Gran Turismo 7 est disponible au premier semestre 2021, il est possible qu’à tout moment, nous voyons une bande-annonce ou une déclaration officielle. Espérons plus d’informations dès que possible.

