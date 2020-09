ESTNN décompose le changement le plus décevant de la dernière saison de Fortnite.

Fortnite Chapter 2 – Saison 4 Nexus War bat son plein après sa sortie il y a moins d’une semaine. Malgré son nom alambiqué, cette dernière saison sur le thème de Marvel a amené un grand nombre de personnages de bandes dessinées populaires s’écraser dans le monde expansif de Fortnite. Avec la nouvelle saison, le développeur de Fortnite Epic Games a changé le pool de butin. Les ajustements d’objets et d’armes ont généralement lieu à chaque saison qui passe.

Epic a ramené des objets préférés des fans comme le fusil à pompe, le fusil de combat, les grenades Shockwave et les videurs. Indépendamment des aspects positifs, Fortnite: Battle Royale a subi une perte massive que la communauté ne peut pas comprendre. Cette perte est venue sous la forme d’un taux d’apparition de la poitrine plus faible, qui a ajouté à la nature déjà aléatoire entourant Fortnite.

Taux d’apparition problématique des coffres

En tant que joueur de match de pub, même moi, j’ai vécu la lutte avec le dernier changement apparemment inutile d’Epic Games à Fortnite. Même les points d’intérêt (POI) les plus populaires comme Misty Meadows et Lazy Lake ne disposent pas de spawns de poitrine fiables. Avant, les joueurs pouvaient concevoir leur chemin de butin, ce qui leur garantirait un nombre spécifique de coffres.

Ces coffres fourniraient aux joueurs une variété d’armes, de boucliers et d’objets à choisir. La réduction du taux d’apparition de la poitrine a complètement jeté une clé dans le plan de jeu de n’importe quel joueur Fortnite. En effet, Epic a réduit le nombre d’apparitions de poitrine de 100% à entre 50 et 70%. Malheureusement, les développeurs n’ont pas reconnu cet ajustement et nous n’avons aucune note de mise à jour à référencer. Cependant, il vaut la peine d’examiner les inconvénients associés à un taux d’apparition de la poitrine plus faible dans Fortnite.

Combats de spawn contestés

Avec moins de coffres, les combats 50/50 hors du spawn sont beaucoup plus volatils. Si deux joueurs disputaient le même drop, le coffre pour lequel ils se disputaient pourrait même ne pas être là. Dans certains cas, un bâtiment aura deux coffres à piller. Que se passe-t-il lorsque deux joueurs déposent Misty Meadows sur la même maison et qu’un seul coffre apparaît. Ce scénario renverserait immédiatement le script et donnerait un avantage considérable au joueur assez chanceux pour trouver un coffre. Les joueurs devront désormais compter sur le butin au sol d’un spawn contesté. Il n’y a aucune garantie que le chemin du butin d’un joueur soit fiable dans le chapitre 2 – Saison 4.

Manque de bouclier

Les boucliers sont l’une des principales nécessités de Fortnite: Battle Royale. Un joueur sans bouclier dans Fortnite n’a aucun espoir de survie. Moins de coffres signifie intrinsèquement que les joueurs n’ont pas accès à autant d’objets de guérison. Shield Potions, Mini Shield Potions, Medkits et Chug Splashes semblent beaucoup plus difficiles à rencontrer cette saison. Une chance réduite de piller le bouclier crée une situation presque impossible à gagner, en particulier dans les combats de spawn contestés. N’oublions pas qu’Epic Games a également diminué la fréquence d’apparition des glacières, contenant généralement des Slurpfish et des Floppers. En général, les options de guérison sont moins garanties à moins qu’un joueur ne compte sur la pêche.

Plus de RNG que jamais

RNG, ou générateur de nombres aléatoires, est un terme souvent utilisé dans Fortnite compétitif. Un exemple de bon RNG serait un joueur tombant sur une maison avec deux coffres et recevant un fusil d’assaut légendaire et un fusil à pompe légendaire. Un mauvais RNG serait l’exact opposé de cela, peut-être un pistolet rare et une mitraillette supprimée rare. Moins de coffres dans Fortnite augmentent le facteur RNG.

On ne sait pas comment un combat de spawn donné se déroulera ou quels objets tomberont des coffres. La prochaine saison de compétition de Fortnite sera un spectacle à voir, étant donné que les trios occuperont le devant de la scène dans le prochain FNCS. Il vaut la peine de se demander comment la saison se déroulera avec un changement aussi massif de Fortnite. Les joueurs professionnels sont déjà venus en masse, comme ils le font habituellement, pour lutter contre la décision d’Epic Games de réduire les taux d’apparition de poitrine. L’un des joueurs les plus reconnaissables allègue même que les développeurs ont diminué les taux d’apparition de la poitrine pour décourager les joueurs de partager le butin de POI.

Les joueurs réagissent au changement

Epic a supprimé 100% du taux de réapparition de la poitrine pour empêcher les joueurs professionnels de diviser les pois – Bugha (@bugha) 28 août 2020

Le champion de la Coupe du monde de Fortnite Kyle « Bugha » Giersdorf n’était que l’un des nombreux joueurs à critiquer ce changement crucial d’Epic Games. Il a aidé à évoquer la croyance que les développeurs modifient les taux d’apparition en raison de la division des POI dans les tournois. Pour ceux qui n’ont pas de contexte, certains joueurs ont un accord tacite pour piller un POI avec un chemin de butin prédéfini et ne pas s’engager dans un combat.

c’est bien à part les bombes boogie + 50% poitrine – benjyfishy (@benjyfishy) 31 août 2020

Le meilleur joueur européen Benjy « benjyfishy » Fish de l’organisation NRG a également rejoint la campagne pour ramener des taux d’apparition de poitrine de 100%. Un joueur, même au calibre d’un benjyfishy, ​​pourrait voir des difficultés avec ce changement. Un joueur ne peut pas faire grand-chose avec un pistolet, des bandages et un fusil d’assaut Burst. Le seul moyen pour Epic de résoudre ce problème est de le faire revenir.

La question est: Epic Games annulera-t-il le changement? Il n’y a pas de réponse claire. Parfois, Epic écoutera et reconnaîtra le tollé commun. Bien que cela ait pris un certain temps, les combinaisons mech de la saison X ont finalement reçu un nerf important avant que les développeurs ne les suppriment complètement. Plus récemment, Epic a vouté Choppas du mode Arena et s’est méfié des grenades en jeu compétitif. Espérons que les développeurs comprennent à quel point le coffre apparaît à la fois dans un sens compétitif et décontracté. Rétablir le pourcentage d’apparition de la poitrine est l’un des seuls moyens de niveler le terrain de jeu compétitif.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!