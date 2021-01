République, le jeu d’action furtif de Camouflaj et Logan Games pourrait être en route vers Nintendo Switch. On le sait grâce à l’apparition récente d’une carte de jeu dans le Nintendo eShop, la même qui a déjà été rapidement supprimée et qui est actuellement inaccessible. Ce fichier cite le lancement du jeu pour le 25 février prochain au prix de 9,99 $, étant la chose logique de faire une conversion 1-1 pour appliquer le même prix en Europe.

Republi Quoi?

En République, nous jouons le rôle de Hope, une jeune femme captive au sein de Metamorphosis, un État ténébreux et totalitaire dirigé par un surveillant toujours présent. En piratant le réseau de surveillance de l’État, vous et Hope pouvez entreprendre un voyage perfide et intrigant vers la liberté. Lors de la communication via un téléphone volé, Hope peut vous contacter et vous demander quoi pirater le réseau de surveillance de l’État. Prenez le contrôle et guidez Hope sur un chemin qui la protège des regards et de la surveillance du surveillant omniprésent.

Lorsque vous êtes suffisamment avancé, vous pouvez étendre votre contrôle sur les caméras et autres appareils jusqu’à ce que vous deveniez une menace pour le superviseur et son régime. Parmi les fonctionnalités que vous trouverez dans le jeu figurent ses cinq épisodes pleins d’intrigues, de décisions stratégiques et d’énigmes immersives, ainsi que son doublage, qui met en vedette les voix de Jennifer Hale (commandant Shepard) David Hayter (Solid Snake) et d’autres acteurs et actrices de voix ont fait le tour de l’industrie.

