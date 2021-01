Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les goûts et les tendances des joueurs sont imprévisibles, et il suffit à certaines communautés de porter leur attention sur un jeu et cela répond à leurs attentes pour qu’il devienne un phénomène en quelques jours. La bonne chose à ce sujet est que cela signifie une deuxième chance pour plusieurs titres et 2021 a vu la résurgence de Rust, un PC de survie multijoueur qui devient un succès, ce qui a obligé l’équipe de développement à se mettre immédiatement au travail.

Des gouttes Twitch sont en route pour la communauté Rust

Dans le cadre de ce succès inattendu, Facepunch Studios, responsable de Rust, prépare déjà leur première mise à jour de l’année et le meilleur est qu’ils accueilleront tous ces joueurs qui se tournent vers leur titre après la communauté et les streamers comme Ibai, AuronPlay, The Grefg et ElRubius vous couvriront lors de leurs émissions. Selon les informations publiées sur le compte officiel de Rust sur Twitter, la mise à jour qui sera publiée le 7 janvier effectuera un nettoyage des plans et de la carte afin que les joueurs puissent commencer leur expérience de survie dans un environnement avec termes.

De même, les développeurs de Rust savent qu’ils devraient profiter du moment où le jeu vit dans le feu de l’ère des streams et c’est pourquoi la nouvelle mise à jour permettra des baisses sur Twitch, qui, comme vous le savez, sont des récompenses pour ceux qui regardent les émissions.

Nous publierons notre mise à jour mensuelle régulière le 7 janvier à 19: 00GMT / 14: 00EST. La mise à jour apportera un plan forcé + un nettoyage de la carte et nous activerons les gouttes Twitch! plus de détails seront publiés dans le blog de mise à jour le 7. pic.twitter.com/L0kZ4B7CRH – Rust (@playrust) 2 janvier 2021

Qu’est-ce que la rouille?

Rust est un jeu de survie qui ne se limite pas au combat, mais sa proposition s’étend à la prise en compte d’autres facteurs tels que la faim, la soif, la chaleur et le froid. A tout moment, le joueur doit prendre en compte ses besoins et interagir avec l’environnement pour ce faire, un exemple en est que la faim peut être satisfaite avec la viande d’animaux, le refuge en construisant une cabane avec des matériaux trouvés. Avec cela couvert, il sera temps de vous défendre contre les attaques ennemies.

Rust est disponible sur PC, mais une version est connue pour être en développement pour les consoles.

Si vous êtes intéressé par Rust, consultez ce lien, où vous trouverez toutes les informations sur ce nouveau phénomène de jeu.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source