Bien qu’il reste encore deux mois avant le lancement de la PS5, nous apprenons peu à peu plus de détails sur la nouvelle console de nouvelle génération de Sony, et après avoir révélé le prix et le lancement des jeux, Sony a clarifié certains problèmes concernant la rétrocompatibilité avec PS4.

Et c’est que la PS5 ne sera rétrocompatible qu’avec les jeux PS4, et pas avec tous, bien que son PDG précise que cela fonctionnera parfaitement 99% des jeux, sans avoir transcendé quels seront ceux appartenant à ce 1% qui ne fonctionnera pas. Ce qui a été clarifié, au moins en partie, est de savoir si la PS5 va profiter de son matériel pour améliorer certaines des caractéristiques des jeux PS4, et la vérité est qu’elle appliquera quelque chose appelé Game Boost.

PS5 Game Boost: améliorations du jeu PS4

Game Boost améliorera essentiellement certains des jeux PS4 lorsqu’ils sont joués sur la PS5, limités à certaines améliorations graphiques, plus limitées à celles qui ont été intégrées avec le passage de la PS4 à la PS4 Pro. Sony a confirmé que Game Boost améliorera l’apparence et le jeu des jeux sur PS5 en améliorant les fréquences d’images par seconde à des fréquences plus élevées et plus fluides, quels que soient les niveaux.

Ce que Sony ne précise pas, c’est le niveau d’amélioration que nous verrons, car ce n’est pas la même chose d’optimiser un jeu pour doubler sa fréquence d’images, c’est-à-dire de passer de l’omniprésente 30fps à 60fps, que de simplement supprimer la limite de 30fps pour que le jeu comporte une fréquence d’images déverrouillée si d’autres fonctionnalités ne sont pas améliorées.

Aussi, Game Boost uniquement sera compatible avec une liste de jeux spécifique, sans en avoir transcendé les membres, donc tout semble indiquer que cela nécessitera une certaine optimisation de la part du développeur si vous voulez apporter des améliorations des jeux PS4 à la PS5. Cet extrême n’est pas confirmé et ce serait ce qui entraverait le plus l’inclusion d’améliorations dans les jeux au-delà des premières parties, en particulier dans les jeux plus anciens dans lesquels le développeur n’est pas incité à inclure des améliorations.

Comme ils le soulignent dans Hobby Consoles, le site officiel de Sony indique que « PS5 offre aux développeurs la possibilité de permettre aux joueurs de mettre à jour leurs jeux PS4 et disque vers la version numérique de la PS5 », donc tout semble indiquer que Action du développeur requise, ce qui limite sûrement la liste des compatibles mais garantit une meilleure qualité, ainsi que des frais supplémentaires pour mettre à jour le jeu avec des améliorations de la nouvelle génération.

Confirmé le contenu de la boîte

Outre la confirmation des améliorations de compatibilité ascendante, nous connaissons également le contenu de la boîte des deux versions d’un détaillant de Hong Kong (et peut changer en fonction de la région):

PlayStation 5 ou PlayStation 5 Digital Edition, manette DualSense sans fil, support de console (valable pour l’orientation portrait et paysage), câble HDMI, cordon d’alimentation secteur, câble USB pour charger DualSense, manuel d’instructions, jeu Astro’s Playroom pré-installé sur la console elle-même.

