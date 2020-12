Il s’agit du deuxième procès que Saori Kumi a intenté contre la société pour la même raison.

Problèmes pour Square Enix. Saori kumi, auteur du roman Dragon Quest V, a poursuivi la société japonaise le 24 novembre en raison de l’inclusion non autorisée de personnages de sa propre création dans le film Dragon Quest Votre histoire, sorti au Japon le 2 août 2019.

Le film d’animation était à son tour une adaptation de Dragon Quest V, le jeu publié en 1992 pour la SNES. Les protagonistes du jeu sont généralement appelés «Yuusha», ce qui signifie «héros» en japonais. Mais, dans ce cas, le rôle principal du film est nommé Ryuka, qui est le même nom que Kumi a utilisé dans sa version du Roman de Dragon Quest V publié en 1993. Et le personnage et l’histoire sont étrangement similaires.

La romancière n’a pas reçu de crédit pour l’utilisation du roman, et c’est quelque chose qu’elle demande parce que le film a été commercialisé dans une certaine mesure comme une adaptation. Saori Kumi avait déjà déposé une première action en justice contre le comité de production du film lors de la sortie du film le 2 août 2019, demandant des excuses et un crédit. Maintenant, a de nouveau dénoncé Square Enix et Toho et demande 2 millions de yens de dommages et intérêtsainsi que des excuses publiques.

Par curiosité, plusieurs fans de la saga Dragon Quest ont aidé à lever des fonds grâce au financement participatif afin que Kumi puisse mener à bien le procès, auquel elle a remercié les fans de Dragon Quest via Twitter. Nous verrons comment tout cela se termine, juste dans la semaine où Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition arrive sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

