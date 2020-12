Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Elder Scrolls est l’une des sagas de jeux vidéo les plus légendaires de toute l’histoire et possède un univers riche plein de personnages et d’histoires. Beaucoup seraient frappés de le voir adapté dans d’autres médias, nous pensons donc que vous serez intéressé de savoir qu’il y a une rumeur selon laquelle Netflix prépare une série de The Elder Scrolls. Bien sûr, nous vous recommandons de ne pas vous exciter.

La rumeur veut que Bethesda Softworks travaille avec Netflix sur une émission inspirée de The Elder Scrolls. La seule chose qu’ils soulignent, c’est que l’objectif est que ce soit une production aussi grande que The Witcher, une série fantastique dont la première saison est déjà sur le service de streaming.

Trouver: Mod vous permet de jouer à Skyrim à 60 ips sur Xbox Series X

En dehors de cela, la rumeur ne dit rien de plus sur cette supposée production. Bien sûr, il faut se rappeler que ce ne serait pas la seule franchise Bethesda à être adaptée au petit écran. Le fait est qu’Amazon et les créateurs de Westworld travaillent déjà sur une série Fallout pour Amazon Prime.

Nous vous recommandons de ne pas être enthousiasmé par la rumeur

C’est une rumeur très excitante, non? C’est pourquoi nous pensons qu’il y a une énorme possibilité que cela ait augmenté votre battage médiatique et que vous rêvez que cela se réalise. Cependant, nous vous recommandons de ne pas vous exciter.

Ce qui se passe, c’est que les informations proviennent de Daniel Ritchman et ont été partagées par We Got This Covered. Bien que Ritchman ait divulgué des informations correctes dans le passé, la réalité est que nous ne pouvons pas non plus le considérer comme fiable à 100%. De son côté, We Got This Covered a attiré l’attention sur le partage d’informations sans bases.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Howard: Difficile d’imaginer que le VI Elder Scrolls est une exclusivité Xbox

Ainsi, même si nous n’excluons pas que les sources de Ritchman vous aient informé, nous vous recommandons de prendre ces informations avec un grain de sel.

Et vous, aimeriez-vous que cette rumeur se révèle vraie? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur The Elder Scrolls.