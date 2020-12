Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aujourd’hui a été une belle journée pour les fans de Fortnite, car la saison 5 du chapitre 2 a déjà commencé, basée sur des chasseurs de primes. Eh bien, la mise à jour 15.00 a donné aux dataminers beaucoup de matériel à analyser et, apparemment, ils ont trouvé des indices suggérant que le Master Chief et plus de contenu Halo pourraient être en route vers Fortnite.

Des informations ont fait surface plus tôt dans la journée, suggérant que ce n’est qu’une question de temps avant que Kratos, le dieu emblématique de la guerre dans la franchise PlayStation God of War, n’arrive à Battle Royale. Cette nouvelle saison aura des associations intéressantes, comme Boba Fett et le petit bébé Yoda et une rumeur prévoit qu’il y aurait également du contenu Halo préparé.

Dans le cas où vous l’avez manqué: L’événement de clôture de Fortnite Chapter 2 Season 4 a brisé les niveaux de joueurs simultanés.

Le Master Chief pourrait être en route pour Fortnite

Plusieurs images ont commencé à circuler sur Twitter qui auraient été tirées d’un fil 4Chan et montrent les différents accessoires qui seraient disponibles dans le cadre de la collaboration entre God of War et Halo.

Au total il y a 4 images et elles montrent qu’en plus de Kratos, 3 accessoires inspirés de Halo arriveraient à la Battle Royale: un petit Warthog (emote épique), un Pélican de l’UNSC (deltaplane épique) et la combinaison épique du Master Chief. L’utilisateur ItzBake a partagé une image de ces 4 accessoires avec la meilleure qualité possible.

Contrairement au cas de Boba Fett, déjà confirmé et visible dans les bandes-annonces du jeu, et au cas de Kratos, qui est presque certain que la collaboration aura lieu, la rumeur Halo se fait entendre un peu moins vraisemblablement. pour plusieurs raisons.

Voici quelques photos de meilleure qualité de Kratos et Master Chief. pic.twitter.com/DJTcl2X1Od – Bacon (@ItzBake) 3 décembre 2020

Devriez-vous croire cette rumeur?

Nous disons cela parce que, pour commencer, une image promotionnelle n’a pas été divulguée comme dans le cas de Kratos, qui, bien que ce ne soit pas encore officiel, suggère que ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne devienne réalité.

Un autre détail qui a attiré l’attention, comme le soulignent certains utilisateurs, est que le Lil ‘Warthog serait un accessoire transversal, tout comme le Motillo de Deadpool. Cependant, le signe «Transversal» n’apparaît pas dans l’image filtrée, ce qui a conduit à penser qu’il s’agit de fausses images.

Enfin, aucun informateur ou dataminer reconnu de la scène Fortnite, comme Lucas7yoshi et ShiinaBR, n’a rien partagé à ce sujet, ce qui signifie qu’ils n’ont rien trouvé sur cette collaboration présumée dans la mise à jour du jeu et, par conséquent, non ont pu le confirmer, comme le souligne le dataminer SexyNutella_.

Cependant, il est important de dire que, bien que les images aient une très faible résolution, le travail effectué sur les modèles est considérable pour penser que c’est quelque chose de faux. En dehors de cela, vous pouvez voir la conception de Kratos et du Master Chief et vous pouvez dire que le traitement est très similaire. De plus, qu’est-ce qui empêcherait Xbox d’amener le Master Chief à Halo, alors que PlayStation ferait de même avec Kratos? Nous vous invitons à prendre cela comme une rumeur et à éviter d’être trop excité, nous vous tiendrons informés.

Voici les photos du fil 4chan, juste pour les gens curieux. “Les filigranés comme ça jusqu’à ce que quelque chose soit confirmé” pic.twitter.com/o7frNRWvtQ – SexyNutella – Fortnite DataMiner (@SexyNutella_) 3 décembre 2020

Pensez-vous que la collaboration entre Halo et Fortnite se réalisera? Dites le nous dans les commentaires.

Comme nous l’avons mentionné, Fortnite a reçu du contenu de The Mandalorian, il sera donc possible de rencontrer Boba Fett et Yoda baby.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

