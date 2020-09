Au cours des dernières semaines, de nombreux joueurs ont suivi de près mouvements réalisés par Apple et Epic Games. Une bataille qui a conduit les joueurs à perdre l’opportunité de jouer sur des appareils iOS avec un grand succès dans la bataille royale. Une décision qui, en général, semblait n’avoir aucune solution qui pouvait se terminer de manière positive pour les joueurs.

Cela pourrait changer très bientôt, ou du moins c’est ainsi que le gouvernement russe semble essayer. Du gouvernement, ils lancent une succession de pressions sur Apple avec l’intention que l’entreprise cède à cela. La raison de cela? Que l’entreprise permet Epic Games a sa propre boutique sur iOS ou, d’autre part, abaisser le pourcentage de profit.

De nombreuses entreprises semblent se positionner du côté d’Epic Games, même si pour le moment aucune décision précise n’a été prise sur les projets futurs. Mais, si cette pression s’avère efficace, nous pourrions enfin nous retrouver avant le La décision d’Apple de réduire son pourcentage de profit et, enfin, le retour tant attendu de Fortnite dans le magasin.

En attendant, nous vous rappelons qu’actuellement Fortnite: Battle Royale est disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android. Une proposition intéressante qui permet aux joueurs de profiter de l’une des royales de bataille les plus réussies à ce jour. Une proposition spectaculaire qui, sans aucun doute, est appréciée et appréciée par les joueurs du monde entier, quel que soit le temps qui passe.