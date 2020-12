Call of Duty Black Ops Cold War, Mobile et Warzone sont les principaux «calpables» du succès de la licence.

Activision a publié une déclaration détaillant les chiffres établis par la saga Call of Duty, qui continue de battre des records des semaines après que Call of Duty: Black Ops Cold War, le dernier opus de la licence populaire, soit arrivé sur le marché. L’entreprise a communiqué que la franchise avait dépassé 3 milliards de dollars (environ 2,46 milliards d’euros) bénéfice net au cours des 12 derniers mois, qui relèvent du concept de net bookings, une mesure qui comprend les ventes de jeux et de services au format physique et numérique ainsi que le merchandising et d’autres produits connexes.

Plus de 200 millions de personnes ont joué à Call of Duty cette annéeComme indiqué dans la lettre, les revenus de la saga Call of Duty ont augmenté d’environ 80% par rapport à la même période, montrant également une croissance des ventes unitaires, où il atteint 40%. Indique que plus de 200 millions de personnes ont joué à Call of Duty cette année Parmi tous les systèmes dans lesquels il est dans le jeu, soulignant que PlayStation, Xbox et PC sont ceux où se trouvent le plus grand nombre d’actifs.

Toutes ces données ont été récoltées par le Écosystème de marques Call of Duty, où vous trouverez Modern Warfare, une livraison publiée en 2019, ainsi que Warzone, la bataille royale gratuite qui a attiré plus d’adeptes, ainsi que Call of Duty Mobile, disponible sur les appareils mobiles. Sans oublier que ce mois-ci, Black Ops Cold War est arrivé, contribuant à en faire le mois où la plupart de ces titres de la saga ont été joués.

La saga Call of Duty montre qu’il est en très bon état de santé et d’Activision ils se souviennent que le contenu de Black Ops Cold War n’est que le début, car ils ont un plan de contenu qui durera plusieurs saisons; le premier débutera le 10 décembre et partagera les progrès avec Warzone et Modern Warfare. Si vous voulez en savoir plus sur ce que propose cette dernière itération, ne manquez pas notre analyse.

En savoir plus: Activision et Call of Duty.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');