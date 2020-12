De plus, Atlus a laissé entendre qu’il annoncerait bientôt officiellement la sortie européenne de Persona 5 Strikers.

Les fans de la JRPG ils doivent se frotter les mains. L’année 2021 s’annonce comme une année pleine de sorties incroyables, parmi lesquelles NEO: The World Ends With You, Shin Megami Tensei V ou Bravely Default II, pour n’en nommer que quelques-uns. L’année prochaine, l’une des sagas classiques et qui gagne également en popularité en Occident, anniversaire.

Nous avons de nombreux projets passionnants que nous espérons que tout le monde appréciera Kazuhisa WadaLa saga Persona fêtera ses 25 ans en 2021, puisqu’en 1996 il est sorti au Japon Révélations: Personne. Comme vous le savez sûrement, Persona est vraiment une série Le spin-off de Megami Tensei, mais il a même gagné la renommée en tant que saga unique à part entière. Maintenant, le producteur et réalisateur de la série, Kazuhisa wada, a des fans de longues dents avec de nouvelles déclarations.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, Persona 5 Royal a été récompensé lors des PlayStation Awards 2020, un gala axé sur les développements asiatiques. Comme le souligne le portail Persona Central, lorsque Wada a remporté le prix, il a déclaré: “Comme l’année prochaine marque le 25e anniversaire de la série Persona, nous avons de nombreux plans passionnants que nous espérons que vous apprécierez tous. “

Il faudra être attentif pour savoir à quoi cela se réfère-t-il Wada, mais comme nous vous l’avons dit récemment, l’une des publicités qu’il prépare Atlus C’est l’arrivée de Persona 5 Strikers (Scramble au Japon) en Europe. En fait, la société, qui a publié la bande-annonce puis l’a supprimée, a anticipé sur Twitter que le 8 décembre elle donnerait des nouvelles et tout indique que rendra officiel le lancement du jeu.

La vérité est que l’expansion de la saga sur le territoire occidental est en train de sortir très bien à Atlus et, par exemple, que leurs jeux arrivent traduits en espagnol fait de nombreux joueurs hispanophones courage pour tester les jeux. Atlus, qui sortira deux nouveaux jeux Shin Megami Tensei l’année prochaine, a clairement indiqué que le succès de Persona 4 Golden sur Steam ouvrait la porte à l’introduction de plus de jeux sur PC.

