De gros chiffres attendent un Sniper Ghost Warrior Contracts 2 qui pointe vers le premier trimestre de l’année.

Dans Jeux CI Ils ne s’arrêtent pas, et en annonçant ce matin que Lords of the Fallen 2 est leur projet le plus ambitieux en cours, ils en ont également profité pour mettre à jour les données de vente de la saga Sniper Ghost Warrior. Cette saga de snipers qui attend une nouvelle tranche, Sniper Ghost Warrior: Contrats 2, et cela semble triompher parmi les joueurs, puisqu’il vient de surpasser le 11 millions de jeux vendus entre toutes vos livraisons.

“Nous sommes ravis de dépasser 11 millions d’exemplaires épuisé », déclare Marek Tyminski, PDG de CI Games, dans un communiqué de presse.« Cette franchise est importante pour nous. Nous avons beaucoup appris de SGW 3 et nous avons publié avec succès [el primer] Contrats de Sniper Ghost Warrior, qui ont juste dépassé le millions d’unitésAvec son opus précédent, CI Games est revenu sur une proposition de missions indépendantes devant le monde ouvert de SGW 3, dans ce que les critiques ont décrit comme un jeu discret, comme le souligne Metacritic.

En fait, dans notre analyse de Sniper Ghost Warrior, nous parlons d’une proposition qui est “loin d’être un jeu vidéo totalement recommandable”, mais qui “a des succès importants“qui laissent place à l’optimisme pour les prochaines tranches. Compte tenu de sa millions de jeux vendus en un an, on voit que sa prémisse a réussi chez les joueurs. Des données encourageantes pour l’étude, en attendant cette suite qui sera publiée à un moment donné à préciser dans le premier trimestre 2021.

“Le prochain opus, Sniper Ghost Warrior: Contracts 2, sera publié dans le monde entier prochainement», confirme Tyminski, qui ajoute qu’il s’agira d’une sortie« à moitié prix », par rapport à d’autres jeux comme Lords of the Fallen 2 qui seront publiés au prix fort. En attendant CI Games de préciser la date de sortie de cette suite, Nous vous invitons à passer en revue sur notre site Web les jeux de tir à la première personne les plus attendus du moment, afin que vous soyez au courant de tout ce que cette 2021 réserve dans le genre.

