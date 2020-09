Le merchandising est quelque chose qui complète grandement une série télévisée, un anime, un groupe musical et, bien sûr, des jeux vidéo. Et c’est ça, qui n’aimerait pas avoir des objets de quelque chose qu’il aime comme son jeu vidéo préféré? L’une des sociétés de merchandising les plus connues du marché est First 4 Figures. Vous êtes sûrement nombreux à le savoir, et cette société est un expert dans la production de personnages avec une qualité exceptionnelle de personnages d’anime, de films, de bandes dessinées ou de jeux vidéo. Nous avons déjà pu voir ou même avoir (ici un serveur a deux figures du Héros du Temps) des figurines telles que Link, Midna Real, Mario et Yoshi, Amaterasu, Kirby ou encore certaines qui sont encore à venir comme la Sorcière d’Umbra , Bayonetta.

Un autre personnage qui a donné «War»

De temps en temps, First 4 Figures annonce une nouvelle créature à avoir sur nos étagères. A cette occasion, c’était au tour d’une saga de jeux vidéo qui s’est progressivement imposée au fil du temps, ayant déjà 4 titres sur le marché. Cette saga est Darksiders, et le caractère de cette nouvelle figure est Guerre, protagoniste de son premier match.

Nous ne connaissons toujours pas la date de sortie, mais dans le teaser, nous avons pu voir à quel point Guerra est impressionnant. Comme Guerra a sa propre figure, les autres cavaliers de l’Apocalypse auront-ils également cet honneur?

