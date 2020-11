Il n’a pas encore de date de sortie, mais sa première image promotionnelle laisse des indices sur ses niveaux.

Mediatonic a partagé sur Twitter une publication anticipant la première du troisième saison de son jeu de plateforme farfelu et de son mini-jeu Fall Guys: Ultimate Knockout. Cette nouvelle phase est commodément surnommée KO d’hiver suivant son thème d’hiver. En plus de cela, nous avons déjà vu son image promotionnelle, avec quelques détails intéressants.

Celui qui se démarque le plus est logiquement le look pingouin, avec nœud papillon et tout; à côté du bonhomme de neige derrière. On peut également voir l’un des nouveaux mini-jeux, où il semble que nous aurons besoin de précision pour sauter à travers des cerceaux. La vérité est que nous ne savons rien d’autre sur la saison, pas même sa date de sortie.

Il commencera vers le 7 décembre, selon le comptable interne Le compteur interne du jeu, oui, suggère que nous devrions avoir ce nouveau contenu vers le 7 décembre. Il faudra attendre des nouvelles de Mediatonic, car il faut s’attendre à ce que tout soit accompagné d’un pass saison avec plus de récompenses en dehors des tenues que nous avons vues.

Cette semaine à 3DGames on parlait de l’activité du jeu: bien qu’il ait toujours une communauté plus ou moins saine, la popularité de Fall Guys sur Steam a chuté de façon spectaculaire depuis qu’il a conquis Internet lors de son lancement en août. La première de la saison 2 n’a pas été un retour particulièrement fort, il reste donc à voir si Mediatonic peut ramener le jeu à la gloire.

Plus d’informations sur: Fall Guys: Ultimate Knockout et Devolver Digital.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');