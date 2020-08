La prochaine saison de Fortnite Il ne sera pas disponible sur les appareils Apple en raison de la bataille juridique entre Epic Games et la société Cupertino. Dans une mise à jour du site Web #FreeFortnite où le conflit est expliqué, Epic a déclaré que La saison 4 du chapitre 2 ne sera pas disponible sur iOS et macOS.

Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l’App Store et a déclaré qu’ils mettraient fin à notre capacité à développer Fortnite pour les appareils Apple. En conséquence, la nouvelle mise à jour Chapitre 2 – Saison 4 (v14.00) de Fortnite ne sortira pas sur iOS et macOS le 27 août.

La nouvelle ça ne surprend personne depuis qu’Epic a mené une bataille sur tous les fronts possibles contre Apple. Il y a quelques jours, la rumeur disait que la saison 4 de Fortnite, où ils faisaient équipe avec Marvel, laisserait de côté les joueurs iOS.

« Fortnite » passera à tous les appareils Apple, y compris macOS

La La saison 4 du chapitre 2 sera diffusée dans moins de 24 heures et son personnage principal est Thor. Pendant des jours, Epic a publié de petits teasers de l’arrivée du dieu du tonnerre à Fortnite, le plus évident étant son marteau Mjolnir.

L’arme légendaire de Thor se trouve au sud-ouest de la seigneurie du sel, où sa chute a provoqué un grand cratère. De plus, les joueurs pourront voir le Bitfrost, qui se trouve dans l’Alameda affligée depuis quelques heures.

À en juger par les teasers, la saison 4 du chapitre 2 comprendra Wolverine, Iron Man, Dr.Doom, Groot, Storm et autres personnages de Marvel qui sera disponible via le Battle Pass ou directement dans la boutique. Il y a aussi une rumeur selon laquelle Epic n’en proposerait pas un, mais deux passes de bataille, ce qui aurait du sens avec autant de personnages.

La guerre pour sauver la réalité commence demain! Partie 5 dans Fortnite maintenant! # FortniteSeason4 8.27.2020 https://t.co/TMEHevmBsq pic.twitter.com/Vnn2d2ErY1 – Fortnite (@FortniteGame) 26 août 2020

Quoi qu’il en soit, la nouvelle saison Fortnite ne sera que disponible pour les utilisateurs de PC, console et Android au 27 août. Bien que Google ait supprimé le jeu du Play Store, les joueurs peuvent y accéder via l’application Epic Games Android sur le site officiel ou le télécharger depuis le Samsung Galaxy Store.

Il existe actuellement une tendance à vendre des iPhones avec le jeu à des prix scandaleusement élevés sur eBay. Cela n’aurait aucun sens, car le jeu cessera de se mettre à jour jusqu’à ce qu’Epic et Apple parviennent à un accord à l’amiable ou à l’amiable.

Dans la mise à jour la plus récente, Epic a compris un tribunal paralysera le blocus d’Apple, mais uniquement pour l’Unreal Engine et non pour Fortnite.

