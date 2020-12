L’un des titres les plus réussis cette année est Animal Crossing: New Horizons. Le jeu des voisins a dépassé le nombre impressionnant de 26 millions d’exemplaires vendus dans le monde entier, le classant comme le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch, ainsi que le jeu le plus vendu au Japon. Evidemment, en raison de ces chiffres et de ses propres mérites, Animal Crossing: New Horizons est nominé pour le Jeu de l’année au gala des Games Awards qui a lieu à l’aube ce vendredi 11.

La neige arrive à Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons est un jeu qui est mis à jour de temps en temps, en particulier avec les saisons, y compris de nouveaux animaux, ainsi que de nouveaux événements. Nintendo a publié toute l’actualité de sa saison de neige pour ce mois de décembre.

La saison de la neige approche à grands pas. Voyez ce que votre île #AnimalCrossingNewHorizons vous réserve en décembre! pic.twitter.com/ZfFMrYNxqI – Nintendo Espagne (@NintendoES) 7 décembre 2020

Voir également

En ce mois de décembre, nous pouvons avoir de nouveaux animaux comme un bousier, un homard, ainsi qu’un sperlan parmi tant d’autres. Le jour 24 décembre un événement très spécial va avoir lieu, étant le «Journée des jouets». À l’approche de l’hiver, la neige recouvrira notre île, laissant un paysage blanc. Avec l’arrivée de la neige et de Noël, nous pouvons secouer les arbres, d’où tomberont différentes décorations et nous pouvons les utiliser dans différents projets de bricolage, ornant notre île d’un ton très Noël. Vous savez, célébrez ces dates magiques sur votre île depuis Animal Crossing: New Horizons.

La source

en relation