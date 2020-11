Le jeu est pré-installé sur PS5 et a fait sensation dans les critiques de la console.

La salle de jeux d’Astro est probablement l’une des surprises les plus intéressantes de la première de PS5. Le jeu est pré-installé sur la console de nouvelle génération de Sony et est bien plus qu’une démo technique qui enseigne le Fonctionnalités DualSense; De nombreux œufs de Pâques attendent également de l’univers PlayStation.

Le jeu explore les fonctionnalités du DualSense: vibrations, déclencheurs, microphone et plusEn fait, le titre est en vedette dans une entrée récente sur le blog officiel PlayStation, où Nicolas Doucet, directeur créatif du jeu, laisse tomber que les robots charismatiques pourraient bientôt avoir plus d’importance. Après avoir passé en revue toutes les caractéristiques de cette belle proposition, Doucet indique que “Astro bientôt reviendra avec des nouvelles. D’ici là, passez un bon moment avec votre PS5 et surtout faites attention ».

Un message qui, lu entre les lignes, suggère que les personnages peuvent devenir les suivants mascotte de Playstation et cela aura de l’importance dans un proche avenir, que ce soit avec de nouveaux jeux ou d’autres manières. N’oubliez pas qu’ils sont nés d’une proposition pour PS VR avec Astro Bot.

Jusqu’à ce que vous sachiez ce que futur astro, le lancement de la PS5 se rapproche de plus en plus. Pour découvrir ce que propose cette proposition décontractée, ne manquez pas notre rapport dans lequel nous vous disons tout sur la salle de jeux d’Astro, que vous pouvez tous jouer car elle est pré-installée dans le système. La console Sony sera accompagnée d’un vaste catalogue de lancement et vous pourrez découvrir en quoi consiste notre analyse exhaustive après avoir pris quelques jours avec elle en notre possession.

