Certains joueurs peuvent déjà profiter dès aujourd’hui des superbes propositions présentes sur PlayStation 5, même si en Espagne il faudra faire preuve d’un peu plus de patience jusqu’à sa première le 19 novembre. Bien sûr, peu à peu l’entreprise nous montre les grandes intentions qu’elle a pour la console et en tant qu’Astro, la mascotte de l’entreprise, peut devenir plus présent.

De nos jours, de nombreux joueurs connaissent ce joli personnage pour son aventure Mission de sauvetage Astro Bot du PSVR et de la salle de jeux d’Astro, une œuvre qui viendra pré-installée sur PlayStation 5. Mais son directeur a encore plus de projets pour ce personnage, comme il l’a montré dans la dernière publication du Blog PlayStation. Bien sûr, dans ce post, il n’a pas hésité à parler un peu plus de ce que les joueurs peuvent trouver dans le titre.

Salle de jeux d’Astro | Sony

En premier lieu, nous trouvons un jeu qui est divisé en quatre mondes et jusqu’à 16 niveaux, qui servent de grand hommage à l’histoire de PlayStation. De plus, ils permettent de connaître en profondeur les grandes propositions présentes avec le nouveau contrôle PlayStation 5, le DualSense. Et, bien sûr, cela servira aux joueurs de voir un hommage clair aux grands succès des consoles Sony.

Mais ce n’est pas la seule grosse surprise qui nous attend, mais le directeur des travaux indique que nous verrons bientôt plus de nouvelles d’Astro, bien que malheureusement sans indiquer ce qu’il a en tête. Mais ce que nous savons, c’est que les joueurs auront l’opportunité de profiter de cette belle proposition sur la nouvelle console et que nous serons très attentifs à la possible arrivée d’Astro avec une aventure bien plus grande.