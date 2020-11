Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 19:47

Phil Spencer, chef Xbox, a parlé avec le portail espagnol L’avant-garde sur une grande variété de sujets, y compris le retard de Halo Infini, et en général, sur les jeux de lancement qui seront disponibles avec le Série X et série S.

Interrogé sur le manque de jeux de première partie dans Xbox série x, Spencer a fait valoir qu ‘”il ne fait aucun doute” que les fans seraient encore plus excités s’il y avait des jeux plus exclusifs le premier jour, mais a également noté que le Xbox Series X et S c’est un «investissement à long terme» pour les premiers acheteurs.

«À long terme, vous investissez dans le meilleur écosystème pour jouer. Et c’est notre objectif. J’aurais adoré avoir Halo Infinite lors du lancement, les gens savent que c’était notre plan initial, mais je dois aussi être conscient de la santé et de la sécurité de nos équipes à un moment où elles travaillent dans une situation sans précédent, avec des centaines de personnes essayant de jouer à des jeux vidéo depuis chez vous. Je ne veux pas les pousser trop fort au point que cela affecte leur santé. Je dois donc prendre des décisions basées sur la santé et le bien-être de nos employés, et c’est ce que nous avons fait.

Spencer a également noté qu’il appréciait grandement tous les titres tiers à venir. Séries X et S, et qu’ils bénéficieront d’améliorations gratuites telles que Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Gears 5 et Forza Horizon 4.

La source: L’avant-garde

