L’édition spéciale d’été Los Santos de Grand Theft Auto V se poursuit cette semaine dans GTA Online avec la sortie de la semaine des prix de San Andreas. La dernière mise à jour ajoute de nouvelles pistes de course Open Wheel, plus de récompenses, des réductions supplémentaires et un t-shirt gratuit.

Rockstar a dévoilé neuf nouvelles pistes pour la série de courses Open Wheel de GTA Online. Ces parcours à grande vitesse vous mènent au-delà du panneau Vinewood, au barrage du Land Act Dam et à l’autoroute Los Santos, avec de nombreux autres arrêts en cours de route. Si vous glissez au volant de l’une des courses Open Wheel créées par Rockstar cette semaine, vous gagnerez également le triple de GTA $ et RP.

Le travail et les défis VIP et MC offrent également des récompenses doubles cette semaine. L’une des deux activités jouées le plus souvent cette semaine déterminera les bonus en jeu de la semaine prochaine. Si les joueurs prennent plus de travail et de défis VIP, le double de récompenses sera appliqué à toutes les missions spéciales de vente de marchandises la semaine suivante. Si les joueurs participent à plus de MC Work & Challenges, toutes les missions de vente Biker Business recevront 2X GTA $ et RP du 3 septembre au 9 septembre.

Si vous terminez un travail VIP ou MC cette semaine, vous recevrez un masque Green Dot Tech gratuit au cas où vous auriez jamais voulu ressembler à un personnage de Watch Dogs. En jouant à GTA Online au cours des sept prochains jours avant le 2 septembre, vous pourrez également mettre la main sur un t-shirt Vapers Den gratuit.

Pendant ce temps, au Diamond Casino & Resort, les joueurs qui se balancent dans le hall peuvent faire tourner la Lucky Wheel pour tenter de remporter la voiture de podium de cette semaine: la Progen PR4 enveloppée dans la livrée sponsorisée par Estancia-Tobacco.

Cette semaine, toute une gamme de réductions sont également proposées dans Los Santos, notamment:

40% de réduction sur les clubs MC

Downtown Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (1 Paleto Blvd et 68 Paleto Blvd), Pillbox Hill, Rancho, Sandy Shores et Vespucci Beach.

40% de réduction sur les bureaux de direction

Maze Bank West, Arcadius Business Center, Lombank West et Maze Bank Tower.

40% de réduction sur les entreprises de motards

Bureaux de falsification de documents, fabriques de faux billets, fermes de mauvaises herbes, laboratoires de méthamphétamine et cocaïne.

30% de réduction sur les personnalisations du bureau exécutif

Intérieurs, changement de nom de l’organisation, coffre-fort, casier d’armes à feu, hébergement et assistant personnel.

Il existe également une réduction de 35% sur l’Ocelot R88 et de 40% sur la Declasse Hotrod Saber, la Declasse Drift Tampa et la Delasse Drift Yosemite.

Les abonnés Prime Gaming qui ont connecté leur compte au Rockstar Social Club peuvent désormais gagner le dernier bonus hebdomadaire de 200 000 $. Vous pouvez également profiter gratuitement de l’emplacement de la discothèque Vespucci Canals, ainsi que de l’accès à une réduction spéciale qui vous donne 70% de réduction sur le Mammoth Avenger et 75% sur les ateliers Avenger Weapon and Weaponized Vehicle.

Lecture en cours: Bande-annonce de Grand Theft Auto 5 PS5 | Événement Sony PS5 Reveal

