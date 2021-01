Comme promis il y a 7 jours, le jeu Star Wars développé par DICE et EA est désormais disponible.

Au cas où vous auriez oublié, c’est jeudi et cela signifie un nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store. Cette fois, ce n’est pas n’importe quel titre. À partir d’aujourd’hui et pour les sept prochains jours, vous pouvez télécharger Star Wars: Battlefront 2 sans frais supplémentaires sur la plate-forme Epic.

Comme d’habitude, la procédure est simple. Il vous suffit d’entrer le Boutique numérique Epic Games Store, soit à partir du Web ou de votre propre client, et entrez le fichier du jeu pour l’obtenir gratuitement. Mais nous vous facilitons la tâche.

Téléchargez Star Wars Battlefront II sur Epic Games Store

Star Wars Battlefront II lancé en magasin en 2017Développé par DICE et édité par EA, Star Wars Battlefront II propose un mode campagne dans lequel nous prenons le contrôle d’une force d’élite; étant le principal ajout par rapport à son prédécesseur. Il comprend également une pente variée multijoueur, mettant en vedette des personnages et des méchants de toutes les époques de l’univers Star Wars, tels que Han Solo, Leia, Luke, Darth Vader, Chewbacca et bien d’autres. Le jeu passe presque complètement par la licence et nous vous en disons tout dans notre revue.

L’Epic Games Store a également annoncé que la semaine prochaine, nous pourrons télécharger Galactic Civilizations III, un jeu de stratégie au tour par tour cela nous fera choisir entre des dizaines de races dans le but de nous faire un nom dans la galaxie grâce à la diplomatie, à l’espionnage et à d’autres ressources.

Nouveau jeu Star Wars annoncé

La Saga Star Wars est d’actualité cette semaine dans le monde des jeux vidéo, notamment en raison de l’annonce récente d’un nouveau jeu vidéo dans la franchise, cette fois développé par Ubisoft Massive, dont nous vous disons tout dans ce rapport. L’annonce est intervenue après l’approche du nouveau label Lucasfilm Games, d’où nous avons également appris le développement d’une nouvelle aventure mettant en vedette Indiana Jones qu’ils développent à partir de MachineGames.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

En savoir plus: Epic Games Store et Star Wars Battlefront 2.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');