La série bizarre et impétueuse – mais hilarante – Harley Quinn sur DC Universe et HBO Max a terminé la saison 2 en juin. Et jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’annonce de la saison 3. Cependant, pendant DC FanDome, il y avait des informations sur la direction de cette émission.

Considérez ceci comme votre avertissement pour les spoilers. À la fin de la saison 2, Poison Ivy et Kite Man ne se sont pas mariés – et un commissaire Gordon infiltrant le mariage est le catalyseur de cette rupture – et dans les retombées, Harley Quinn et Ivy se sont embrassés, et Ivy a avoué ses sentiments pour Quinn.

Alors, où allez-vous ensuite? La réponse est assez évidente. « Nous voulons nous concentrer sur la relation entre Harley et Ivy », a expliqué le producteur exécutif Justin Halpern lors du panel Harley Quinn. «Et je suis moins intéressé, personnellement, par la question de savoir si le Joker a une nouvelle petite amie que de ‘explorons cette relation que nous avons passé deux saisons à construire.’»

Bien sûr, la série devrait être reprise pour une troisième saison pour que cela se produise, et la productrice superviseur Jennifer Coyle ne pouvait répondre que par « Je l’espère. »

Donc, le temps nous dira si la série animée revient pour une saison 3. Cependant, ce n’est pas parce que l’accent peut être mis sur Ivy et Quinn en tant que couple, cela ne veut pas dire que ce ne sera pas ultra-violent, exagéré , et carrément hilarant – avec assez de jurons pour faire rougir votre maman.

Et en parlant de la saison 3, lors de l’événement DC FanDome, il a été révélé que Doom Patrol revenait pour une troisième année. Cependant, ce ne sera pas sur DC Universe. Le spectacle sera exclusif à HBO Max.

