Le réalisateur primé en cinq parties de Tchernobyl quitte le navire en raison de conflits d’horaire.

Kantemir Balagov, cinéaste

Bien qu’il reste l’une des adaptations de jeux vidéo les plus frappantes à la télévision ces derniers temps, parmi les ingrédients qui ont contribué au battage médiatique du Série The Last of Us pour HBO il y a eu l’intervention du célèbre Johan Renck dans le rôle de réalisateur de l’épisode pilote. Renck, plusieurs fois primé, a réalisé plusieurs épisodes de Tchernobyl, ce qui lui a valu un Emmy. Cependant, cela ne peut plus être, Le Hollywood Reporter a révélé vendredi que Renck devra quitter le projet en raison de conflits d’horaire..

HBO a désigné un autre cinéaste renommé en remplacementLa bonne nouvelle est que HBO a désigné un autre cinéaste renommé en remplacement. Il s’agit de Le réalisateur russe Kantemir Balagov, dans la filmographie de laquelle nous pouvons trouver Une grande femme, un drame qui se déroule dans la période d’après-guerre qui a valu à Balagov le prix de Meilleur réalisateur au Festival de Cannes 2019, dans la catégorie Un Certain Regard et dont le ton semble compatible avec The Last of Us.

Comme nous l’avons dit au début, le projet semble toujours extrêmement prometteur car il a toujours la participation de Craig Mazin, créateur de Tchernobyl; Neil Druckmann, directeur créatif et scénariste pour PlayStation Exclusive Adventures; et le compositeur Gustavo Santaolalla. HBO a annoncé la série en mars de l’année dernière, mais ce n’est qu’en novembre que la société a donné le feu vert pour sa production.

Craig Mazin a annoncé qu’il y aurait des nouvelles mineures sur le projet dans les prochains jours. On ne sait pas s’il faisait précisément référence à ce changement dans l’équipe de production ou à autre chose.

