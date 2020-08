La rumeur Resident Evil La série Netflix a été officiellement annoncée aujourd’hui, les premiers détails confirmés étant révélés.

L’émission, basée sur la série de jeux survival-horror de Capcom, est sur le point de raconter une toute nouvelle histoire avec l’univers Resident Evil sur deux chronologies. Netflix a partagé une description officielle de la série à venir (merci, IGN):

«Dans la première chronologie, les sœurs de quatorze ans Jade et Billie Wesker sont transférées à New Raccoon City. Une ville industrielle manufacturée qui leur est imposée alors que l’adolescence bat son plein. Mais plus elles y passent de temps, plus ils se rendent compte que la ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père (ndlr: Albert Wesker, on présume!) cache peut-être de sombres secrets, des secrets qui pourraient détruire le monde.

Coupure à la deuxième chronologie, bien plus d’une décennie dans le futur: il reste moins de quinze millions de personnes sur Terre. Et plus de six milliards de monstres – des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, maintenant trente ans, lutte pour survivre dans ce Nouveau Monde, tandis que les secrets de son passé – sur sa sœur, son père et elle-même – continuent de la hanter. «