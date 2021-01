Le créateur des livres l’a confirmé dans un podcast.

Nous sommes déjà en 2021 et cela signifie que le hérisson bleu le plus célèbre au monde a 30 ans. Sonic, le personnage qui SEGA créé pour rivaliser avec Mario et Nintendo, compte de nombreux adeptes et est l’un des jeux vidéo les plus appréciés au monde. En décembre, Netflix Il lui a échappé qu’il prépare une série d’animation Sonic, mais nous n’en avons pas entendu beaucoup plus.

En fait, comme nous l’avons dit, cela a été considéré un oubli par la société de production, car elle a effacé les informations après les avoir communiquées. Donc vraiment n’existe pas une annonce officielle encore, et nous ne savons rien de la série. Maintenant grâce à l’auteur de bandes dessinées Ian Flynn, nous avons connu autre chose, qui devra encore être confirmé lorsque Netflix et SEGA compter plus à propos du projet.

Dans une session de questions et réponses sur le podcast BumbleKast, le sujet du série sonique, et après avoir fait quelques blagues, Flynn a déclaré que la série ça n’avait rien à faire avec les bandes dessinées Sonic de Publication IDW. Ces livres sont publiés depuis 2018 et Flynn est l’un des écrivains, donc, en principe, l’information doit être considérée comme quelque chose totalement réel, bien que nous insistions sur le fait que nous vous apporterons tout ce qui est officiel quand il sortira.

À la 35e minute, Flynn a commenté “Oh oui, il y a aussi ça [la serie], Quoi pas basé dans les livres IDW. “Par conséquent, nous verrons ce que SEGA et Netflix nous réservent, bien que ces informations s’additionnent, car on s’attend à ce que le l’histoire est totalement originale. Comme nous l’avons mentionné, cette année est le 30e anniversaire de Sonic et on peut s’attendre à beaucoup de nouvelles, y compris de nouveaux jeux.

