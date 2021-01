Jim Ryan, directeur de PlayStation, déclare que “le divertissement n’a jamais été aussi important”.

Si vous êtes fans de jeux vidéo Play Station vous avez de la chance. Comme vous le savez sûrement, le CES 2021 et PlayStation a participé à l’événement. En fait, les fenêtres de lancement de plusieurs jeux vidéo PS5 ont été mises à jour, comme GhostWire: Tokyo ou Project Athia. Dans le même cas, Jim Ryan a fait des déclarations très intéressantes.

En tant que compte GamingBolt, le maximum responsable de PlayStation, a parlé un peu de la expansion de la marque à d’autres industries du divertissement. Comme vous le savez, par exemple, la série The Last of Us est réalisée par HBO. Eh bien, nous pouvons attendre encore plus de nouvelles dans les mois à venir par rapport à séries ou films Sorties de jeux vidéo PlayStation.

“Ceci est que le début d’étendre nos histoires à de nouveaux médias et à un public encore plus large. Sony est une entreprise de divertissement créatif et le divertissement n’a jamais été plus important“, a déclaré Jim Ryan. Cela confirme la voie que Sony a commencé à suivre en 2019 avec la création de PlayStation Productions.

En plus de la série, le film Uncharted est également en route et a généré beaucoup d’attente parmi les fans. Bien que nous ne sachions pas à quels autres projets Sony pourrait penser, les possibilités sont si nombreuses et si bonnes que nous espérons que les nouvelles ne deviendront pas grand-chose à demander. Il est acceptable de se rappeler que Sony Pictures Il travaille sur 10 films et séries basés sur des jeux PlayStation, dont TLoU et Uncharted.

