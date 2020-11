La deuxième saison de production Netflix arrivera en 2021.

Lorsque les jeux vidéo font le saut vers les films ou les séries, les fans se montrent toujours prudent comment cette propriété intellectuelle sera traitée dans le monde audiovisuel. Une série qui oui ça a répondu aux attentes des fans est The Witcher, production de Netflix qui a sorti sa première saison en 2019 et a repris le tournage de la deuxième en août, car il a dû s’arrêter pour le coronavirus.

Cette nouvelle saison sera diffusée, si tout se passe bien, en 2021, à une date précise qui n’a pas encore été annoncée. Netflix a publié une nouvelle bande-annonce montrant nouveaux monstres jamais vu avant. Ce sont des plans qui appartiennent vraisemblablement à la deuxième saison, dont nous vous rappelons qu’elle sera plus linéaire que la première, puisqu’elle a reçu critiques pour avoir beaucoup de sauts dans le temps et être difficile à suivre au niveau narratif.

Bien que la vidéo compile des images de la première saison, ce qui a d’ailleurs contribué à augmenter les ventes de The Witcher 3 a 554%, cache ces petits moments de nouveauté (environ 15 et 30 secondes). Le premier monstre est une sorte de os avec des griffes et un œil, qui bouge dans l’ombre et donne une mauvaise impression. Le second est un trio de squelettes ils ne semblent pas trop amicaux non plus.

N’oubliez pas que cette série, qui présentera une collection de figurines McFarlane, est vraiment basée sur dans les livres de The Witcher, bien que, comme l’équipe l’a déjà assuré, s’ils trouvent un moyen de faire un clin d’œil aux jeux, ils le feront. Il est également intéressant d’indiquer que la deuxième saison mettra en vedette un nouveau sorcier, comme l’a souligné Netflix, qui également annoncé par surprise qu’il y aura une autre série basée sur cet univers, The Witcher: Blood Origin.

