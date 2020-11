Quatre membres de l’équipe d’enregistrement ont été testés positifs.

Cette année est assez difficile pour tout le monde et nous nous en souviendrons avec amertume pour le situation terrible qui cause Covid-19. Le monde des jeux vidéo est également touché et des entreprises telles que Square Enix Ils ont déclaré catégoriquement qu’ils n’avaient rien pu développer. Maintenant nous savons que Deuxième Saison de la La série Witcher il est de retour se tenir debout par coronavirus.

La série Netflix a dû interrompre votre tournage, parce que, comme le dit le web Deadline, quatre membres de l’équipe d’enregistrement ont été testés positifs pour le coronavirus. Comme on l’a appris, Netflix a arrêté la production, a isolé les personnes touchées et va effectuer des tests sur tous les membres du tournage. Il semble que aucun des protagonistes a été testé positif, du moins pour le moment.

C’est lui deuxième revers que la série souffre à cause de la pandémie. En mars, il a dû interrompre le tournage et celui-ci n’a repris qu’en août, date initiale à laquelle l’enregistrement devait se terminer, ce qui ne pouvait évidemment pas être respecté. Le tournage reprendra dès que l’équipage va bien et aucun risque contagion.

Malgré tout, la production est toujours prévue pour 2021 et continuera le tournage à Londres lorsque les conditions le permettront. Récemment, Netflix a partagé une petite vidéo de la série qui cachait deux nouveaux monstres jamais vus auparavant. Tel a été le succès de la série, que Netflix a annoncé qu’il en préparait une autre, The Witcher: Blood Origin, qui se déroulera 1 200 ans avant la saga principale.

