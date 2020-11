Bien que, pour le moment, ils n’aient pas appris quels seront les personnages adaptés.

Ces dernières semaines, nous assistons à plusieurs progrès dans le tournage du film deuxième saison de la série Witcher. Et que la production a eu un chemin compliqué, comme presque tout ce qui concerne le cinéma et la télévision, en raison des difficultés à pouvoir tourner dans des conditions dues à la situation sanitaire. Mais la production Netflix continue son chemin et, en plus, elle aura une ligne de ses propres chiffres faite par McFarlane, comme on le voit dans ToyNews.

C’est la société elle-même connue pour ses chiffres qui a publié une brève image confirmant la production de figurines basées sur les aventures avec Geralt de Rivia sur le petit écran. La firme a déjà créé des figures basées sur le jeu vidéo, et maintenant elle prendra également les rênes de ce marchandisage basé sur le travail de Netflix. Bien que, pour le moment, aucune image ne soit transpirée.

Maintenant, il faut juste attendre pour en savoir plus détails de la deuxième saison de The Witcher, qui tourne toujours. En fait, la refonte de l’armure des soldats de Nilfgaard a récemment fui, soulevant des cloques dans le premier lot de chapitres. De plus, Netflix lui-même a montré ces dernières semaines les aspects de Yennefer, Ciri et Geralt lui-même, interprétés par Henry Cavill, et qui sera également habillé d’une nouvelle armure.

