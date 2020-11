Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 09:24

le Xbox Series X et La série S est arrivée en magasin le 10 novembre. Bien qu’il n’y ait pas pour le moment de chiffres officiels, Phil Spencer, responsable de la Xbox, a révélé que l’arrivée des nouvelles plates-formes était le plus gros lancement d’une console Xbox.

Grâce à son compte Twitter, Spencer a révélé cette information. Bien que le manager n’ait pas fourni de données spécifiques, considérant que la Xbox One, qui avait le titre de la plupart des consoles vendues lors de son lancement, a réussi à déplacer plus d’un million d’unités au cours de ses premières 24 heures sur le marché, les séries X et S ont sûrement dépassé ce montant. Voici ce qui a été commenté:

Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox. En 24 heures, plus de nouvelles consoles ont été vendues, dans plus de pays que jamais. Nous travaillons avec les magasins pour se réapprovisionner le plus rapidement possible ».

Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox. En 24 heures, plus de nouvelles consoles vendues, dans plus de pays, que jamais auparavant. Nous travaillons avec le commerce de détail pour nous réapprovisionner le plus rapidement possible. Vous continuez à nous montrer que la puissance connective du jeu est plus importante que jamais. – Phil Spencer (@ XboxP3) 12 novembre 2020

Étant donné qu’il existe deux options de console à des prix différents et que le lancement a eu lieu dans plus de pays que le One, cela devrait être une grande surprise. De même, Spencer est conscient des problèmes d’approvisionnement actuels, et L’équipe Xbox travaille d’arrache-pied pour résoudre ce problème le plus rapidement possible.

Dans des sujets connexes, voici à quoi ressemble la Xbox Series X à l’intérieur, et il semble que sa réparation coûtera cher. De même, Xbox s’il vous plaît “ne fumez pas la console.”

Via: Phil Spencer

Demon’s Souls est maintenant disponible, et vous pouvez voir ici sa spectaculaire bande-annonce de lancement Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Voici comment il joue sur PS5!

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.