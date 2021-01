Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, The Pokémon Company a annoncé qu’elle accueillerait favorablement 2021, car elle accompagnerait les fans pour accueillir la nouvelle année depuis l’espace. Naturellement, cela a conduit à de nombreuses spéculations indiquant une possible révélation d’un nouveau jeu. Bien que cette annonce n’ait pas eu lieu, la célébration a été mémorable et certains Pokémon sont apparus dans l’espace, mis à part le fait que The Pokémon Company célèbrera avec les fans avec un cadeau que vous pourrez recevoir pour une durée limitée.

Il y a quelques heures, l’événement Space Sunrise Live 2020 avait lieu, qui diffusait le premier lever de soleil de 2021 depuis l’espace grâce à un flux d’un peu plus de 2 heures, qui a été réalisé par l’Agence japonaise pour l’exploration aérospatiale et qui avait des sponsors partenaires comme Coca-Cola et The Pokémon Company.

Comme vous le savez sûrement, ces dernières années, il y a eu beaucoup de rumeurs sur la possibilité que Game Freak travaille sur le remake de Pokémon Diamond & Pearl ou Platinum. De nombreux fans pensaient que la révélation pourrait avoir lieu dans l’émission, en tenant compte du fait que l’espace est un élément important du jeu, à part le fait qu’il commencerait les célébrations du 25e anniversaire de la franchise du bon pied.

Dans le cas où vous l’avez manqué: À partir d’aujourd’hui, vous pouvez célébrer la nouvelle année avec des Pokémon festifs et du nouveau contenu dans Pokémon GO.

Le remake de Diamond & Pearl n’est pas annoncé, mais il y a eu des surprises

La mauvaise nouvelle pour les fans est qu’il n’y a pas eu d’annonces pendant la diffusion, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de surprises. Nous disons cela parce que dans la vidéo en direct, Pikachu est apparu à travers la réalité augmentée avec un astronaute et il était également possible de voir Rayquaza naviguer dans l’espace quelques instants avant que le soleil ne survienne à l’horizon.

Mais ce n’est pas tout, pour commémorer cet événement très spécial, Game Freak et The Pokémon Company distribueront un Pikachu tout aussi très spécial. Nous nous référons au Pikachu de KIBO, précisément celui qui est apparu lors de la transmission dans le module d’expérimentation japonais KIBO («espoir», en espagnol), qui a des objectifs scientifiques sur la Station spatiale internationale.

Ce Pokémon de niveau 21 est unique en ce sens qu’il connaît les 4 mouvements Foudre, Rapidité, Souhait et Célébration. Normalement, Pikachu ne peut pas apprendre ce dernier mouvement. En outre, cette créature aura également le ruban spécial, elle portera un fragment de comète avec elle et elle arrivera à l’intérieur d’une boule de chéris (ou boule de Gloria).

voici quelques captures d’écran que j’ai obtenues de l’événement pokemon KIBO !! pic.twitter.com/9sxh0MWJmm – leah / serena 🎁✨ (@laurancestan) 31 décembre 2020

Comment obtenir le KIBO Pikachu?

Si vous voulez obtenir le KIBO Pikachu, il vous suffit de démarrer le jeu, sélectionnez Cadeau mystère dans le menu de pause, puis recevez le cadeau via Internet. Après quelques instants, il apparaîtra que le Pikachu de KIBO est disponible et vous devrez le sélectionner et peu de temps après, il arrivera dans votre jeu. Nous vous rappelons de sauvegarder le jeu plus tard. Vous devez savoir que la distribution de ce Pokémon se terminera le 15 janvier, nous vous recommandons donc de le réclamer également dès que possible.

Vous pouvez voir le moment où Pikachu et Rayquaza sont apparus dans l’espace en allant à la marque 1:23:00 de la vidéo officielle que l’agence a partagée. Vous pouvez également avancer rapidement jusqu’à la marque 1:53:15 pour voir le beau moment où le Soleil est apparu pour la première fois à l’horizon depuis l’espace en 2021.

Qu’avez-vous pensé de la transmission? Attendiez-vous la révélation d’un nouveau jeu Pokémon? Avez-vous déjà réclamé le Pikachu spécial? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes de ceux qui attendaient une sorte d’annonce lors de l’événement spatial, ne perdez pas espoir, car dans quelques semaines nous fêterons le 25e anniversaire de la série et The Pokémon Company a déjà anticipé qu’elle prépare plusieurs surprises. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les Pokémon en visitant cette page.

