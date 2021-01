Dans la même semaine où nous avons appris une phrase historique en faveur de Nintendo contre le piratage en Espagne, à travers une déclaration, The Pokémon Company a annoncé une main forte contre ceux qui modifient les jeux dans Pokémon Sword and Shield et Pokémon Home. Comment? Grâce à une vague d’interdictions qui arriveront bientôt et empêcher les joueurs ayant modifié illégalement le jeu de l’un des jeux susmentionnés de continuer à utiliser ses fonctionnalités en ligne.

The Pokémon Company annonce de nouvelles interdictions

De cette façon, les joueurs qui ont sauvegardé des données modifiées d’une manière non autorisée par les jeux eux-mêmes, ce qui, selon la société ruine l’expérience de jeu pour les autres joueurs qui font des choses légalement, se verront interdire d’accéder Pokémon Home ainsi qu’une limitation de l’expérience de jeu de Pokémon Sword and Shield sur Nintendo Switch. Fondamentalement, en ce qui concerne les fonctionnalités en ligne et l’échange de créatures.

Pour le moment, il n’est pas clair si les interdictions seront temporaires ou permanentes, seulement que cela dépendra de chaque cas, mais il semble que La société Pokémon veut continuer à prendre soin de la communauté qui suit les règles et essayer de couper les ailes de ceux qui choisissent d’autres voies moins orthodoxes. Ce qui a été confirmé, c’est que cela ne pourra donner lieu à aucun type de remboursement pour ceux qui ont acheté le jeu et sont lésés par cette mesure.

Bien que nous ne soutenions en aucune façon le piratage d’ici, nous sommes conscients que ces mesures de confinement sont parfois comme vouloir ouvrir des portes sur le terrain. Les entreprises, malgré tout, doivent faire ce qui est en leur pouvoir pour protéger leur propriété intellectuelle. Dans tous les cas, vous savez, si vous avez joué avec le jeu, La société Pokémon pourrait vous avoir sous les projecteurs.

