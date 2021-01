Apparemment, le studio principal de la série jouera un rôle plus important dans le développement.

Dans les années récentes, Capcom Vous n’avez pas su garder vos projets secrets. On connaissait, par exemple, le thème de Resident Evil 8: Village plusieurs mois avant son annonce, entre autres. Nous savions également à l’avance plusieurs choses sur les remakes RE2 et RE3. Maintenant, la source derrière les indices sur le développement de ce dernier revient à la charge avec des nouvelles sur un hypothétique Resident Evil 4 remake dont on avait déjà parlé l’année dernière.

Plus précisément, Video Games Chronicle recueille que, selon ses sources anonymes, l’équipe M-Two (principalement responsable des derniers remakes) a été reléguée au rang de second plan dans le développement du remake de Resident Evil 4: le Première Division Capcom, l’équipe derrière les principales tranches et les jeux Devil May Cry, aurait pris le contrôle du projet.

Le rapport ajoute que la raison de cette manœuvre pourrait être désaccord artistique: M-Two aimerait travailler avec le cadre du jeu original, tandis que Capcom pense davantage à un jeu inspiré de RE4 mais avec sa propre façon de comprendre les mécanismes, les éléments de l’histoire et les scénarios. D’après la façon dont il est raconté, il semble que les responsables pointent vers un remake similaire à Final Fantasy VII en termes d’équilibre entre le respect pour l’œuvre originale et les nouvelles contributions.

“[Nuestras] Des sources ont déclaré que le remake de Resident Evil 4 serait partiellement redémarré avec ce nouveau mandat, ce qui entraînerait un retard dans sa sortie jusqu’à l’année. 2023“Ils concluent. Bien sûr, chez 3DJuegos, nous vous encourageons à prendre toutes ces informations avec un grain de sel: s’il est indéniable que le dossier du filtre est propre, frapper un problème ne signifie pas que tous les autres ont le même succès.

Fuites des prochains jeux Capcom

Il y a quelques mois, Capcom a confirmé que des données importantes avaient été divulguées, allant des informations personnelles de partenaires à même de nombreux projets sur lesquels il avait travaillé secrètement. Ceux-ci comprenaient le calendrier de sortie pour les quatre prochaines années, avec “Resident Evil Outrage” pour le dernier trimestre fiscal de 2021 (c’est-à-dire le printemps 2022), “Biohazard Apocalypse” pour l’exercice 2023 ou “Resident Evil Hank” (probablement Hunk) pour le printemps. 2025. Resident Evil 4 Remake est également sur la liste avec une sortie prévue pour le printemps 2023.

