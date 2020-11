Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une fois de plus, le système controversé de transaction en argent réel de FIFA Ultimate Team donne quelque chose à dire après la mort de Diego Armando Maradona, star du football argentin et pour beaucoup le meilleur joueur de football à avoir jamais foulé un terrain. A cette occasion, une attention a été portée sur l’achat de cartes et, comme prévu, celles du footballeur argentin font déjà l’objet de spéculations.

Quelques heures après la confirmation de la mort de Diego Armando Maradona, la scène FIFA Ultimate Team et son micro-environnement économique ont commencé à bouger car une forte demande était attendue pour les cartes impliquant le footballeur, après toutes ses statistiques le placent comme un seul. Une option intéressante à la fois en tant que joueur et en tant qu’entraîneur pour les équipes que les joueurs composent.

C’est alors que le prix des pièces FIFA des cartes de Maradona a explosé et se situe actuellement entre 2.500.000 et 3.800.000 selon les plateformes, PS4, Xbox One ou PC.

Prix ​​actuel des cartes Maradona – Image de Futbin

Il est à noter qu’avec les Points FIFA, les pièces FIFA ont beaucoup de mouvement sur Internet car elles sont proposées dans différents forfaits par des tiers et il suffit de mettre leurs noms pour trouver différents sites ou vendeurs privés qui les ont en vente.

Jusqu’à présent, Electronic Arts n’a pas commenté cette situation, mais comme le souligne El Clarín, on craint la décision qui pourrait être prise, soit de limiter immédiatement le coût des cartes de Maradona, soit même de les retirer pour éviter les spéculations. .

FIFA 21 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

Restez ici à LEVEL UP.

La source