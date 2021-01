Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme toute entreprise de divertissement, le streaming connaît déjà les accords d’exclusivité, mais contrairement à d’autres secteurs, ceux-ci ne sont pas si stricts et sont ouverts à de nouvelles options commerciales, après tout, il s’agit de contenu à consommation rapide. Dans le cas de YouTube, il n’y a pas de plus grande star que PewDiePie, Felix Arvid Ulf Kjellberg, et c’est là qu’il est entré dans l’histoire. Cependant, il semble que le moment est venu de se développer et que sa première destination est Facebook.

Selon les informations de Forbes, l’arrivée de PewDiePie sur Facebook est imminente après qu’il a été confirmé qu’il a conclu un accord avec Jellysmack, une société de distribution de contenu qui a transcendé récemment et qui compte 125 millions de vues uniques dans ses vidéos, le travail de plus de 100 créateurs de contenu. En ce sens, Michael Philippe, co-fondateur de Jellysmack, a célébré l’accord et déclaré: “Je pense que cela a été beaucoup. C’est le plus grand créateur de contenu de YouTube. Cela fait partie de la culture Internet en ce moment, ce qui signifie que nous sommes un écosystème multiplateforme, quelque chose qui n’était pas comme ça il y a des années. “

PewDiePie

L’arrivée de PewDiePie sur Facebook ne signifie pas qu’il quitte YouTube, car le contenu du streamer apparaîtra en premier sur cette plateforme, donc tout continuera comme il l’a été ces dernières années. Cependant, vos vidéos passeront par l’analyse et la distribution de Jellysmack pour être placées sur Facebook en fonction des goûts des utilisateurs et à partir de là, il sera décidé lesquelles ont le plus d’impact. En outre, il a été signalé que les premières vidéos PewDiePie sur Facebook arriveraient plus tard ce mois-ci.

Enfin, Philippe a souligné que, contrairement à YouTube, Facebook offre de meilleurs paiements pour les créateurs de contenu et a souligné le travail de Jellysmack considérant qu’avec les bons outils et la bonne stratégie, les créateurs de contenu peuvent faire de bonnes affaires avec la plateforme.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source