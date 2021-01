Développé par certains des auteurs de Command & Conquer, le patch a été créé avec l’aide de fans.

Si vous êtes un fan de Star Wars et que vous aimez les jeux de stratégie Je suis sûr que vous connaissez Star Wars: Empire at War, et si ce n’est pas le cas, vous prenez déjà le temps de profiter de l’un des grands jeux vidéo basés sur Star Wars, qui est d’actualité aujourd’hui car 15 ans plus tard Depuis sa sortie d’origine, il a reçu une nouvelle mise à jour avec des améliorations et des ajustements à l’équilibre des pouvoirs de ses unités de combat.

Star Wars: Empire at War est le premier jeu développé par Petroglyph“C’est quelque chose que nous essayons de faire depuis une saison, et en raison de la pandémie et de notre charge de travail, nous avons pu consacrer quatre semaines de notre emploi du temps à ce qui est le premier jeu vidéo développé par l’étude”, disent-ils. Pétroglyphe, l’équipe formée par l’ancien vétérans après Command & Conquer qui sont également responsables d’autres titres de stratégie tels que le notable Grey Goo.

Pour faire de ce patch une réalité, certains des les fans les plus dévoués de Star Wars: The Empire at War, “pour voir quelles améliorations pourraient être apportées” afin de garder actif ce jeu de stratégie en temps réel exceptionnel, avec des batailles terrestres mais aussi des combats spatiaux. “Après de longues discussions, nous avons dressé une liste de choses que les joueurs ont priorisées et avons commencé à y travailler en novembre.”

Vous pouvez consulter les nouvelles fonctionnalités du patch pour savoir en détail ce qui change dans l’expérience, mais parmi les nouvelles fonctionnalités les plus importantes, la “résurrection” de deux cartes multijoueurs qui n’étaient jamais disponibles dans le jeu vidéo original, Utapau et Dathomir, appartenant à l’extension se démarque. Forces de corruption; ainsi que 5 cartes supplémentaires du pack Special Gold qui n’ont pas atteint le lancement du jeu sur Steam.

Après avoir signé l’intéressant Conan Unconquered, qui parie sur la défense de la tour et le redoutable remasterisation de Command and Conquer, l’équipe de Petroglyph travaille sur Earthbreakers, un successeur spirituel de C&C Renegade cette stratégie et cette action à la première personne.

L’avenir des jeux vidéo Star Wars

Après avoir profité de deux grandes œuvres liées à Star Wars telles que Star Wars Jedi: Fallen Order et le plus récent Star Wars: Squadrons, ces derniers jours Jeux Lucasfilm nous a surpris avec l’annonce d’un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert développé par Ubisoft et les auteurs de The Division. On connaît peu de détails sur ce projet, bien que des indications aient déjà émergé suggérant qu’il pourrait inclure des éléments de RPG si l’on regarde les informations qui figuraient dans les offres d’emploi d’Ubisoft Massive.

Les jeux Lucasfilm réorganisés ont eu une autre annonce surprise plus tôt, confirmant que Bethesda travaille sur un jeu vidéo Indiana Jones, avec les auteurs de Wolfenstein: The New Order en charge de ce projet. Cette résurgence des grandes marques du très attendu LucasArts a suscité de grandes attentes parmi les fans de jeux vidéo. Chez 3DJuegos, nous en profitons pour vous parler à la fois des jeux Indiana Jones que nous aimons (et de ceux que nous n’aimons pas), ainsi que d’environ 8 grands studios qui ont créé des jeux Star Wars.

