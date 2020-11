Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 24/11/2020 18:44

te souviens tu? Belle delhpine? Ce streamer controversé est devenu célèbre pour avoir vendu ‘Eau de bain Gamer Girl‘, c’est-à-dire, Delphine il a pris un bain et avec l’excès d’eau, il l’a emballé et vendu. Le pire des cas? Le produit a connu un tel succès qu’à un moment donné, il a dû cesser de se vendre.

Après des mois de disparition, le streamer est revenu à la une des journaux, cependant, elle l’a fait pour une raison qui ne lui plaisait certainement pas. Malgré le téléchargement constant de contenu risqué, ni Twitch ou YouTube ils ne lui ont rien fait, à ce jour. Comme signalé Delphine, votre chaîne Youtube a été définitivement interdit pour des motifs de «contenu sexuel».

Delphine Il assure également qu’il n’a reçu aucune sorte d’avertissement préalable, seulement qu’un jour il allait se connecter comme si de rien n’était et a été reçu avec un message indiquant que son compte avait été interdit. Cela a évidemment causé Delphine et ses partisans seront contrariés, mais pour le moment Youtube n’a émis aucun type de réponse officielle.

Via: papier

The Last of Us Part II remporte le jeu de l’année aux Golden Joystick Awards 2020

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.