En octobre de l’année dernière, Modus Games a introduit la Nintendo Switch Override: Mech City Brawl – Super Charged Mega Edition. S’il est vrai qu’ayant été la dernière plate-forme où il est sorti lui a fait du mal afin d’avoir une communauté active sur la plate-forme pour pouvoir jouer en ligne, la vérité est que le distributeur n’abandonne pas celle qu’il veut devenir son nouvelle franchise. Pour cela, en décembre 2020, il arrivera sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One Remplacer 2: Ligue Super Mech, développé à nouveau par Modus Studios Brazil, et qui vient étendre et améliorer tout ce que sa première tranche proposait. Il sera mis en vente dans l’eShop pour 29,99 € avec une édition de luxe qui coûtera 39,99 € et qui aura à la fois une version numérique et une version physique. Cette version de luxe comprendra le Season Pass que le jeu recevra au lancement.

La principale nouveauté sera l’inclusion d’un Mode carrière dans lequel nous pouvons créer notre propre club et combattre dans différentes ligues pour atteindre le podium, devenant ainsi les meilleurs pilotes mecha. Bien sûr, vu le nom du jeu, il semble que ce sera son mode de jeu principal. Tous les modes de jeu du premier titre reviendront, améliorés pour l’occasion, ainsi que les options de personnalisation de notre mecha, les poussant encore plus loin. Enfin, la liste des 16 combattants d’origine reviendra, passant à la 20 personnages jouables cette fois. Que pensez-vous de l’évolution d’Override 2: Super Mech League? Avez-vous joué le premier volet? Ensuite, nous vous laissons avec sa bande-annonce de présentation cinématographique où vous pouvez voir les nouveaux ajouts à la liste des personnages. Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

Voir également

Source 1: Plan d’attaque PDN

Source 2

en relation