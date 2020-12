Dans le monde des jeux vidéo, il existe de nombreux genres tels que les plates-formes, la stratégie, les puzzles, les tireurs, etc. Normalement, quand on parle de titres d’horreur, on pense aux zombies, morts et sanglants, beaucoup de sang. Cependant, il existe un type de jeux d’horreur qui commencent à proliférer, ceux de la terreur psychologique. De ce genre est Bon jeu, le nouveau titre développé par la société tchèque Amanita Design, qui a été annoncé lors de la présentation Indie World le 15 décembre avec des titres tels que Alba, Tunche, Spelunky 1 et 2 ou Among Us parmi tant d’autres.

La terreur de Happy Game arrive sur Nintendo Switch

Comme nous l’avons dit, Happy Game est un jeu d’horreur psychologique dans lequel nous entrons pleinement dans les cauchemars d’un enfant, dans lequel nous devrons traverser différents mondes et résoudre de nombreuses énigmes. Malgré des choses heureuses comme des lapins colorés ou des visages souriants, les cauchemars sont au coin de la rue, tout prend une couleur plus sombre et la musique la plus stridente et la plus sombre apparaît. Happy Game et sa terreur psychologique arriveront sur Nintendo Switch au printemps 2021. Êtes-vous prêt à affronter vos pires cauchemars?

Voir également

Source: communiqué de presse

en relation