Le gala, qui a pour objectif de promouvoir le développement espagnol des jeux vidéo, a récompensé d’autres talents de l’industrie locale.

Comme c’est pratiquement une tradition, ce qui est déjà le VII édition des PlayStation Awards, un concours promu par ladite société pour faire connaître les talents dans le développement de jeux vidéo créés en Espagne. Cette année, plus de 100 projets ont été présentés et 13 jeux ont atteint l’écran final, récompensés dans différentes catégories selon leur style.

Le gala, présenté par le magicien Jorge Luengo, a été suivi par d’illustres personnalités du divertissement telles que le streamer Ibai Llanos ou le basketteur Marc Gasol. Mais l’important était de découvrir à quel titre allait remporter le prix Meilleur jeu de l’année aux PlayStation Awards, prenant la possibilité d’être édité sur les consoles de la firme via le PS Store.

Le vainqueur de la nuit était Laid, une proposition très particulière basée sur des énigmes et avec un style très personnel, qui est l’œuvre du studio catalan Équipe laid. Au-dessus de ces lignes, vous pouvez voir la bande-annonce du jeu, qui vous aidera à vous faire une idée de ce dont il s’agit et pourquoi il est directement devenu l’un des jeux espagnols que nous devrons suivre dans les mois à venir. Une aventure se déroulant dans un conte de fées sombre qui allie la terreur psychologique à une certaine dose d’humour.

La liste totale des gagnants de la VII édition des PlayStation Awards est le suivant:

Meilleure bande originale: Naamu: The Lost Essence, du studio An Otter de Madrid

Meilleur jeu pour la presse: Ugly, du studio catalan Team Ugly

Jeu avec Best Art: Forgotten Fragments, par le studio catalan Binary Phoenix

Jeu le plus innovant: Hell of Fame, du studio Broken Fame

Prix ​​spécial de l’engagement PlayStation: Frozen Out, du studio valencien Fideua Games

Jeu avec le meilleur récit: Ikai, du studio catalan Endflame

Meilleur jeu de l’année: Ugly, du studio catalan Team Ugly

En savoir plus: PlayStation Talents, PS4 et PS5.

