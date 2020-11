Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La toxicité est devenue un problème sérieux dans Overwatch presque depuis son lancement, donc Blizzard a travaillé au fil des ans pour faire quelque chose à ce sujet. Les efforts continus de l’étude ont porté leurs fruits, mais le problème a persisté au fil du temps.

Malgré cela, l’entreprise n’a pas abandonné le projet et a mis en œuvre de nouvelles options sociales il y a quelques années. Cela a créé un environnement de jeu plus sain et plus accessible pour toute la communauté.

Maintenant, nous savons que Blizzard a fait beaucoup de progrès sur cette tâche, car la toxicité du tir en équipe a été considérablement réduite. La raison? La société s’est tournée vers l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour lutter contre les joueurs toxiques.

La toxicité est sous contrôle dans la communauté Overwatch

J. Allen Brack, président de Blizzard, a déclaré que son travail pour lutter contre la toxicité dans Overwatch se poursuit. Le gestionnaire a souligné qu’ils ont utilisé diverses stratégies pour réduire les comportements inappropriés et qu’ils ont trouvé un moyen efficace d’y parvenir.

Pour ce faire, ils ont eu recours à l’intelligence artificielle, en particulier à l’apprentissage automatique ou à l’apprentissage automatique. Pour reprendre les mots d’Allen Brack, l’utilisation de cette technologie nous a permis de constater une «diminution incroyable» du comportement toxique chez le tireur.

“Un élément dont nous avons parlé un peu publiquement dans le passé est notre système d’apprentissage automatique qui nous aide à vérifier les rapports des joueurs sur le langage et les comportements offensants”, a expliqué le manager.

Allen Brack a expliqué que ce système n’a pas seulement été utilisé dans Overwatch, il a également servi à éliminer les comportements toxiques dans Heroes of the Storm.

«Cela nous permet de faire des sanctions appropriées plus rapidement, et nous avons constaté une diminution incroyable non seulement du texte toxique dans le chat, mais aussi une diminution globale des taux de récidive», a ajouté le patron de Blizzard.

La société continuera à rechercher et à appliquer de nouvelles méthodes pour assurer une bonne expérience de jeu pour tous ses titres. La preuve en est que ce système a été récemment introduit dans les chaînes publiques de World of Warcraft.

Overwatch est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Recherchez sur ce lien toutes les actualités liées au titre.

