Supergiant Games explique les conditions de localisation et s’assure qu’il corrigera les problèmes.

Hadès est certainement l’un des meilleurs jeux de 2020 aux yeux des fans et des critiques: il est soutenu par de belles ventes, des critiques d’utilisateurs de Steam et a remporté huit prix aux Game Awards. Cependant, la communauté hispanophone est confrontée à un problème assez sérieux: le jeu présente un traduction et localisation en espagnol assez pauvre.

Le sujet a beaucoup donné à parler sur les réseaux sociaux ces derniers jours, depuis Jeux Supergiant Il a abordé la question de front. Répondant aux plaintes d’un utilisateur de Twitter, accompagnées d’un fragment du codex qui illustre la situation, l’équipe californienne indique que lors de la production du jeu “à la fois une équipe de localisation professionnelle et traducteurs communautaires simultanément “.

À ces informations, ils ajoutent également que la version interne du jeu a déjà amélioré certains aspects de la traduction, et ceux-ci seront implémentés dans un mise à jour future. En dehors de cela, Greg Kasavin (directeur créatif) prend également les commandes du compte du jeu pour répondre personnellement à un autre adepte: “Nous avons beaucoup appris en travaillant avec Hades, et il est clair que nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous apprécions sincèrement vos impressions et nous lisons tout. Veuillez noter que nous nous engageons à améliorer nos sites Hadès, et pour améliorer notre processus à l’avenir. “

La traduction des jeux vidéo en espagnol

Il y a quelques années, dans 3DJuegos, nous avons partagé une émission spéciale sur la localisation de Dragon Quest XI en castillan. Dans celui-ci, vous pouvez en savoir plus sur ce que signifie traduire et localiser un jeu vidéo, ainsi que mieux comprendre les réalités derrière ce travail. De même, nous avons également recueilli de nombreux témoignages de traducteurs et d’éditeurs populaires en Espagne pour découvrir pourquoi certains jeux vidéo ne sont pas traduits.

Comme vous pouvez l’imaginer, parfois études de faisabilité ils ne sont pas particulièrement favorables, ce qui limite fortement le budget de ce type d’exercice. Dans le cas spécifique d’Hadès, la communauté commente maintenant les avantages et les inconvénients d’avoir bénévoles communautaires dans cette position.

En savoir plus: Hadès et Supergiant Games.

