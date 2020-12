“Il faut le vivre. Et quand vous le ferez, vous comprendrez combien il est tragique de voir un jeu aussi sublime relégué à l’ostracisme.”

Peu importe que vous ayez des attentes élevées. Peu importe que vous sachiez déjà à l’avance que vous allez profiter d’un jeu vidéo extraordinaire. C’est faire ses premiers pas dans l’imposant Ville 17 de Half Life Alyx et soyez surpris. C’est pourquoi tous ceux qui y jouent ressentent le besoin de parlez et racontez votre expérience sachant que seuls ceux qui l’essaient peuvent vraiment comprendre l’ampleur et le génie du jeu de Soupape. Lorsque vous mettez les casques de réalité virtuelle, vous entrez dans un autre monde, vous vivez son action d’une manière dont vous n’aviez jusqu’à présent que rêvé; et il est si réel, si unique que, aussi absurde que cela puisse paraître, vous sentirez que votre vie est vraiment en danger. Par conséquent, votre réaction à un tir est de vous déplacer comme un maniaque à la recherche d’un abri, ou une explosion vous amène à vous couvrir le visage avec vos mains comme si cela changeait quelque chose dans l’action. Il ne le fait pas; Mais dans ta tête ça a tout le sens du monde parce que Alyx c’est toi et tu es Alyx.

Vous vivez leur action d’une manière dont vous n’aviez jusqu’à présent que rêvéCela a sans aucun doute été une année incroyable pour l’industrie du jeu vidéo avec des tonnes de titres incroyables et même la première d’une nouvelle génération de consoles. Vous pouvez voir que l’écriture de GOTY 2020 dans 3DJuegos a été très variée. Cependant, Half Life Alyx a été le jeu qui m’a vraiment donné un véritable expérience nouvelle génération. Chaque fois que je me souviens de certains de ses grands moments, je suis ému. Quand je débat avec mon partenaire Alejandro Pascual, qui a déjà longuement parlé de lui dans son analyse de Half Life Alyx, je m’excite aussi. Et même maintenant, alors que j’écris ces mots, je me réjouis de me souvenir de ses fusillades, des énigmes, de ses moments de tension maximale et de cet étirement final qui vous laisse épuisé. C’est un voyage tellement incroyable et exceptionnel qu’il va de soi que nous tous qui l’avons apprécié ressentons le besoin urgent de recommander le jeu à tout le monde. Et c’est la grande tragédie de Half Life Alyx.

Valve fait un merveilleux jeu vidéo, un chef-d’œuvre qui est aussi, comme ses prédécesseurs, un jeu révolutionnaire… à la portée de quelques-uns. Et c’est vraiment dommage qu’il en soit ainsi. Il est vrai qu’avec le lancement d’Oculus Quest 2, la réalité virtuelle a connu une grande avancée, et on ne peut nier que 2020 a été une bonne année en termes de qualité des jeux VR, mais même ainsi, il y a toujours un obstacle qui peu de gens sont prêts à supposer, peu importe combien vous leur dites encore et encore, qu’Alyx montre un avenir incroyable qu’aucun fan de jeux vidéo ne voudrait manquer. En fin de compte, l’expérience que Valve propose est si incroyable que même ceux d’entre nous qui ont la réalité virtuelle, nous avons l’intuition qu’il faudra un certain temps avant qu’un autre jeu ne nous touche et ne nous excite avec une telle force. Le fait est que peu importe combien il se répète qu’il suffit de payer un peu plus de 300 euros / dollars que coûte Oculus Quest 2, vous en avez déjà assez pour profiter de Half Life Alyx, ce n’est pas comme ça, car vous avez également besoin d’un PC puissant. Et c’est une trop grande barrière.

Alyx montre un avenir incroyable qu’aucun fan de jeux vidéo ne voudrait manquerDans cette situation se trouve mon partenaire Carlos Hernández, qui possède l’Oculus, mais pas un appareil qui répond aux exigences minimales d’Alyx. On parle donc d’un jeu qui mérite toute la reconnaissance du monde et pourtant il est là, un peu dans l’ombre, car peu de gens l’ont apprécié. Il tomberait presque dans la catégorie des joyaux cachés si ce n’était du fait que nous parlons d’un jeu basé sur l’une des séries les plus importantes du divertissement électronique. Évidemment, à ce stade, il n’y a pas des millions de joueurs qui parlent d’Alyx est déjà une tragédie, mais cela a également créé un autre tragédie parallèle, ce qui est de lui nuire pour la même raison: comme même entre les presse spécialisée peu l’ont apprécié, il est exclu des grands prix. Par conséquent, l’absence de Half Life Alyx dans le GOTY of The Game Awards était si notoire.

J’ai tellement apprécié cette incroyable aventure d’action que j’ai déjà parlé avec des amis et collègues pour leur prêter mes lunettes de réalité virtuelle, afin qu’ils puissent eux-mêmes profiter de l’expérience à la maison. C’est à quel point mon empressement à faire connaître Half Life Alyx. Car non, ce n’est pas la même chose de regarder une vidéo ou de vivre son action à travers des mods qui éliminent la réalité virtuelle dans Alyx. Fais ça c’est tuer complètement l’expérience, parce que même pas à distance, vous allez ressentir l’émotion de vous impliquer dans une fusillade contre des ennemis qui sont là, qui vont vous attraper, et contre ceux qui n’ont parfois pas d’autre choix que de se jeter au sol – littéralement – derrière un abri, tirant sur aveugles pour éviter qu’un tir mortel ne mette fin à votre vie. Et c’est un sentiment si fort et unique que ce que nous vous disons est inutile. Vous devez le vivre. Et quand vous le ferez, vous comprendrez à quel point il est tragique de voir un jeu aussi sublime relégué à l’ostracisme.

