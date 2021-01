Les utilisateurs qui achètent Hitman 3 pourront profiter des missions des deux premiers jeux avec des visuels supplémentaires.

Hitman 3 arrivera dans les magasins dans quelques semaines. Ce sera la livraison qui clôturera la trilogie des aventures du Agent 47 et il viendra également avec des améliorations qui dissiperont les doutes de nombreux joueurs, et qui ne sont pas seulement liées à ce troisième chapitre, mais aussi aux deux premiers.

Hitman 3 permettra aux joueurs de terminer les missions des deux premiers opus de la série sur n’importe quelle plateforme; quelque chose que Hitman 2 a déjà fait par rapport à l’original. Depuis IO interactif, dans un article de Resetera, ils ont précisé que ces niveaux comporteront des améliorations visuelles et de nouvelles fonctionnalités, telles que des réflexions plus réalistes, des surfaces améliorées et d’autres améliorations.

IO Interactive a réussi à optimiser la trilogie pour qu’elle n’occupe que 100 GoDe plus, cela ne signifiera pas une augmentation du poids du jeu. Les responsables confirment que la trilogie occupera 100 Go. Grâce à la compression de textures améliorées et autres modifications techniques et de stockage, c’est l’espace qui sera nécessaire pour les trois jeux dans l’un desquels est composé Hitman 3. Rappelez-vous que Hitman 2, y compris les missions du premier titre, il pesait environ 149 Go, donc le travail de compression effectué est substantiel, ajoutant le jeu le plus ambitieux à ce jour.

IO Interactive clôturera, au moins pour un temps, la saga de tueur de codes à barres, avec un jeu qui sortira en magasin le 20 janvier et sera l’un des premiers grands titres de l’année. Ensuite, ils se concentreront sur le développement du nouveau jeu James Bond annoncé il y a quelques semaines.

En savoir plus: Hitman, Hitman 3 et IO Interactive.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');