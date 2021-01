Les Rois Mages sont sur le point d’atteindre les maisons de beaucoup. De cette manière, Sony souhaite faciliter un peu le travail de ces entités. Maintenant, Aujourd’hui, les ventes de janvier ont été annoncées, qui se terminent jusqu’au 19 de ce mois. Grâce à ces offres, vous pouvez obtenir de superbes titres directement depuis le PS Store à prix réduit.

À ce moment, vous pouvez entrer dans la boutique numérique de la PS4 ou PS5 et trouvez des jeux jusqu’à 70% de réduction. De cette façon, des titres comme Horizon Zero Dawn Complete Edition peuvent être à vous pour seulement 14,99 $. Ci-dessous vous pouvez voir une liste des offres les plus attractives:

– Assassin’s Creed Odyssey – Édition Deluxe – 24,99 $

–Dragon Ball FighterZ – Édition FighterZ – 18,74 $

– Rêves – 26,74 dollars

-GTA V Criminal Enterprise Starter Pack, ensemble Great White Shark – 13,49 $

-Horizon Zero Dawn: édition complète – 14,99 $

– Iron Man VR de Marvel – 26,74 $

– Mortal Kombat 11 – 20,99 $

– Star Wars Jedi: Fallen Order – 31,99 $

-The Last of Us Part 2 – 39,99 $

– Call of Duty: Black Ops Cold War – 59,99 $

– Fantôme de Tsushima – 53,59 $

Vous pouvez consulter la liste complète avec des centaines d’offres supplémentaires ici. Sur des questions connexes, une entreprise envisage de sortir une PS5 inspirée de la PS2. De même, il semble que plusieurs modèles de la PS4 aient déjà commencé à être abandonnés au Japon.

Via: PlayStation